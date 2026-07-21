No tires el limón viejo, posees un tesoro entre tus manos: es ideal para la limpieza de los pisos de tu casa

El jugo de limón contiene ácido cítrico , un compuesto natural que facilita la eliminación de la suciedad superficial y de los restos de grasa que suelen acumularse en distintos ambientes del hogar, especialmente en cocinas, lavaderos y patios. Además de favorecer la limpieza, deja un agradable aroma cítrico que ayuda a neutralizar malos olores.

Por Redacción Por Las Redes

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Entre sus principales beneficios se destacan:

El limón es un multiuso para la limpieza pero deberás usarlo de forma moderada al lavarte el pelo.

No obstante, es importante recordar que el limón no reemplaza a un desinfectante , por lo que no debe utilizarse como único método para eliminar bacterias o microorganismos.

Para aprovechar este truco casero solo necesitás unos pocos ingredientes.

Llená un balde con agua tibia.

Agregá el jugo de medio limón.

Incorporá unas gotas de detergente neutro.

Humedecé el trapeador o la mopa, escurrilo bien y limpiá el piso como de costumbre.

No es necesario realizar este procedimiento todos los días. Utilizarlo una vez por semana suele ser suficiente para mantener el aroma fresco y aprovechar sus propiedades limpiadoras.

El limón es un multiuso para la limpieza pero deberás usarlo de forma moderada al lavarte el pelo. WEB

Los pisos donde no se recomienda usar limón

Aunque se trata de un ingrediente natural, el ácido cítrico puede resultar agresivo para algunos materiales delicados.

Por ese motivo, los especialistas aconsejan evitar su aplicación sobre:

Mármol.

Granito sin sellar.

Piedra natural.

Terrazo.

Cemento pulido sin protección.

En estas superficies, el limón puede provocar manchas, deteriorar el acabado o hacer que el piso pierda brillo con el paso del tiempo.

Los limones que tenés en casa pueden ser grandes aliados para la limpieza de los vidrios de tu casa.

Recomendaciones para evitar daños

Si decidís incorporar este método a tu rutina de limpieza, conviene seguir algunas precauciones para proteger los pisos y obtener mejores resultados.

Las principales recomendaciones son:

No aplicar jugo de limón puro directamente sobre el piso.

Probar primero la mezcla en un sector poco visible.

Escurrir bien el trapeador para evitar el exceso de agua.

Secar la superficie si queda humedad, especialmente cuando se trata de pisos de madera.

Siguiendo estas recomendaciones, el limón puede convertirse en un aliado para la limpieza del hogar, siempre que se utilice en las superficies adecuadas y con la dilución correcta.