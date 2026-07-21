Los guantes viejos de lana no los tires, tenés un tesoro en casa: las 3 ideas útiles que le dan valor

Los guantes viejos pueden tener una segunda vida en casa con 3 ideas útiles: desde cuidar zapatos hasta crear burletes y ayudar al jardín.

El material de los guantes son de gran utilidad para 3 ideas necesarias en casa.

Los guantes de lana que quedaron sin pareja, tienen agujeros o ya no usás durante el invierno pueden convertirse en objetos prácticos en casa. Aunque suelen terminar en la basura o acumulados en un cajón, su tejido todavía puede aprovecharse de distintas maneras y evitar que un material útil termine desperdiciado.

Con unos pocos elementos que probablemente ya tengas en casa, es posible reutilizarlos en tareas cotidianas. Hay opciones que sirven para cuidar el calzado, reducir el ingreso de aire frío por debajo de las puertas y hasta colaborar con el crecimiento de las plantas.

WEB Cómo reutilizar guantes viejos para cuidar zapatos y botas La lana de los guantes puede transformarse en una herramienta sencilla para aplicar betún o cera sobre zapatos y botas de cuero. Su textura permite distribuir el producto de manera uniforme y llegar a diferentes zonas del calzado sin necesidad de comprar un paño específico.

Además, reutilizar un guante viejo resulta especialmente práctico porque permite introducir la mano en su interior y manipular el calzado con mayor facilidad. De esta forma, se puede aplicar el producto y luego retirar el exceso sin ensuciar directamente las manos.

Materiales necesarios: 1 guante viejo de lana limpio y seco.

de lana limpio y seco. Betún o cera para zapatos.

o para zapatos. 1 par de zapatos o botas de cuero.

o de cuero. Un paño limpio para retirar el exceso. Paso a paso: Limpiá el calzado para retirar el polvo y la suciedad superficial. Colocá el guante viejo en una de tus manos. Tomá una pequeña cantidad de betún o cera con la parte exterior del guante. Aplicá el producto sobre el cuero con movimientos circulares y suaves. Distribuí una capa fina y uniforme por toda la superficie. Dejá actuar el producto según las indicaciones del fabricante. Finalmente, utilizá un paño limpio para retirar cualquier exceso y sacar brillo. IA Gemini Cómo aprovechar la lana de los guantes para las semillas del jardín La idea consiste en aprovechar la capacidad de las fibras para retener cierta cantidad de humedad y crear un entorno más estable para las semillas. Es una alternativa que puede resultar útil en pequeños semilleros, siempre que se utilice lana natural y limpia.

Materiales necesarios: 1 guante viejo de lana natural.

de lana natural. Tijeras.

1 recipiente o bandeja para semilleros.

o bandeja para semilleros. Tierra o sustrato adecuado.

o sustrato adecuado. Semillas.

Agua. Paso a paso: Lavá y dejá secar completamente el guante antes de reutilizarlo. Cortá la lana en trozos pequeños utilizando unas tijeras. Colocá una pequeña cantidad de fibras en la base del recipiente. Añadí una capa de tierra o sustrato por encima. Plantá las semillas a la profundidad recomendada para cada especie. Regá con cuidado para humedecer el conjunto sin encharcarlo. Controlá periódicamente la humedad y evitá que el sustrato permanezca completamente empapado. El truco para convertir un guante viejo en un burlete casero La lana aporta una capa adicional de aislamiento, mientras que el relleno proporciona el peso necesario para mantener el guante en su sitio. Materiales necesarios: 1 o varios guantes viejos de lana.

viejos de lana. Arena limpia y seca.

limpia y seca. Hilo y aguja o una cuerda resistente.

y o una cuerda resistente. Opcionalmente, una funda de tela vieja. Paso a paso: Revisá que el guante esté limpio y que no tenga agujeros importantes. Introducí lentamente la arena en el interior. No lo llenes completamente: dejá espacio suficiente para poder darle una forma alargada. Distribuí el relleno de manera uniforme. Cerrá la abertura con hilo y aguja para evitar que el material se salga. Si utilizás varios guantes, podés unirlos para formar un burlete más largo. Colocá el resultado en la parte inferior de la puerta, especialmente donde notes que entra aire. IA Gemini Reutilizar estos materiales permite reducir el desperdicio y, al mismo tiempo, encontrar soluciones sencillas para tareas cotidianas. Antes de tirar un guante viejo al tacho de basura, revisar qué partes todavía pueden aprovecharse puede convertir una prenda olvidada en una herramienta práctica para el hogar o el jardín.