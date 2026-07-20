20 de julio de 2026 - 11:10

Oro puro que va a tu basura: 7 formas elegantes de reutilizar una vieja escalera de madera dentro de tu casa

Una escalera de madera puede convertirse en una pieza de decoración única gracias al reciclaje, con ideas para renovar cualquier hogar sin gastar de más.

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Por Ignacio Alvarado

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La clave está en conservar su estructura original.

Con una buena limpieza, un lijado suave y una mano de protector o pintura, puede convertirse en un mueble completamente distinto sin perder su encanto.

Estas son siete ideas que triunfan en Pinterest y revistas de decoración.

1. Perchero para la entrada

Apoyada contra una pared, la escalera permite colgar camperas, bufandas, sombreros o bolsos utilizando sus propios peldaños.

Es una solución práctica y muy decorativa para recibidores pequeños.

2. Biblioteca abierta

Los peldaños funcionan como soporte para tablas de madera donde pueden colocarse libros, plantas y pequeños objetos decorativos.

Es ideal para livings o escritorios.

3. Toallero para el baño

Una escalera angosta ocupa poco espacio y permite colgar varias toallas sin necesidad de perforar las paredes.

También sirve para mantas o batas.

4. Macetero vertical

Cada escalón puede sostener macetas de diferentes tamaños, creando un jardín vertical perfecto para balcones, galerías o interiores muy luminosos.

5. Mesa auxiliar

Colocando una tapa de madera sobre los peldaños superiores se obtiene una pequeña mesa para apoyar libros, una lámpara o una taza de café junto al sofá.

6. Estantería decorativa

Fijando la escalera a la pared e incorporando estantes entre sus peldaños, se logra un mueble liviano para exhibir cuadros, velas o recuerdos de viaje.

7. Lámpara de diseño

Suspendida del techo con cadenas o tensores, la escalera puede transformarse en una original lámpara colocando guirnaldas LED o luminarias colgantes.

Es una propuesta muy utilizada sobre mesas de comedor o quinchos.

Un clásico del reciclaje que nunca pasa de moda

Una escalera de madera puede tener una segunda vida mucho más útil de la que parece. Con un poco de reciclaje y creatividad, es posible convertirla en una pieza de decoración que combine diseño y funcionalidad, aportando un toque original al hogar sin realizar una gran inversión.

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