17 de julio de 2026 - 11:28

Oro puro que va a tu basura: 6 usos decorativos para reutilizar las pantallas viejas de lámparas

Con un poco de creatividad, estas pantallas de lámparas pueden convertirse en objetos de decoración sin gastar dinero.

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Por Ignacio Alvarado

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Estas ideas permiten ahorrar dinero y aprovechar al máximo un material resistente, liviano y fácil de reciclar en casa.

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La mayoría están fabricadas con alambre resistente y una forma que ya sirve como base para distintos proyectos.

Solo hace falta retirar la tela o el revestimiento deteriorado para empezar a reutilizarlas.

Estas son algunas de las ideas más interesantes.

1. Lámpara colgante con fibras naturales

La estructura puede envolverse con hilo de yute, ratán sintético o cuerda de algodón.

El resultado es una pantalla de estilo nórdico o boho ideal para livings, dormitorios o galerías.

2. Porta macetas colgante

Colocada boca abajo y suspendida con sogas, la pantalla funciona como soporte para macetas livianas con plantas colgantes.

Es una opción muy utilizada en balcones y patios pequeños.

3. Organizador para accesorios

Sujetando pequeños ganchos o cintas sobre la estructura es posible colgar collares, pulseras, pañuelos o anteojos.

Además de práctico, se convierte en un objeto decorativo.

4. Centro de mesa original

Con una base de madera o cerámica, la pantalla puede transformarse en un centro de mesa para colocar velas LED, flores secas o luces decorativas.

5. Móvil decorativo

Su forma circular resulta perfecta para crear un móvil con hojas secas, plumas, cuentas de madera o pequeñas figuras colgantes.

Es una propuesta muy elegida para dormitorios y galerías.

6. Pantalla para luces de exterior

Después de limpiarla y pintarla, puede reutilizarse como cubierta decorativa para una guirnalda de luces LED en una terraza o un quincho.

Un objeto que todavía tiene mucho para ofrecer

Antes de tirar unas viejas pantallas de lámparas, conviene mirar su estructura con otros ojos. Muchos proyectos de reciclaje aprovechan precisamente ese armazón para crear piezas únicas de decoración que aportan personalidad al hogar sin realizar grandes gastos ni generar más residuos.

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