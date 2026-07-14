Las cajas de lata de galletas no las tires, tenés un tesoro: 6 ideas que las transforman en objetos útiles para toda la casa

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Las clásicas latas de galletas llevan décadas presentes en las cocinas argentinas. Gracias al reciclaje, la decoración y las nuevas ideas de organización , hoy vuelven a tener protagonismo como objetos prácticos para toda la casa. Lejos de terminar en la basura, pueden transformarse en soluciones elegantes y duraderas.

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Durante años fueron el lugar donde las abuelas guardaban botones, hilos, agujas, fotos o pequeños recuerdos familiares. Incluso cuando ya no quedaban galletitas, la lata seguía teniendo una función.

Hoy esa costumbre vuelve con un enfoque mucho más creativo.

Es el uso más tradicional y uno de los más prácticos.

Su tapa protege agujas, hilos, alfileres y cintas métricas de la humedad y el polvo.

2. Organizador de cables

Permite guardar cargadores, auriculares, adaptadores y cables USB sin que se enreden dentro de un cajón.

Incluso se pueden colocar pequeños separadores de cartón en el interior.

3. Caja para infusiones

Con divisores de madera o cartón rígido puede convertirse en un elegante organizador para saquitos de té, café o endulzantes.

Ideal para dejar sobre la mesada.

4. Botiquín compacto

Gasas, curitas, vendas, alcohol y medicamentos de uso frecuente pueden mantenerse perfectamente organizados y protegidos.

5. Organizador de escritorio

Marcadores, clips, lápices, pendrives y pequeños accesorios encuentran un lugar fijo sin ocupar demasiado espacio.

6. Caja de recuerdos

Fotos antiguas, cartas, entradas de recitales o pequeños objetos familiares quedan protegidos durante años gracias a la resistencia del metal.

La decoración también recupera objetos con historia

Las latas de galletas poseen diseños coloridos y estampados que hoy vuelven a valorarse dentro de la decoración vintage.

Muchas personas incluso las exhiben sobre estanterías abiertas como parte del ambiente.

No necesitan restauración.

Las pequeñas marcas del tiempo forman parte de su encanto.

Un clásico que sigue siendo útil

El reciclaje demuestra que algunos objetos nunca dejan de tener valor. Antes de descartar una vieja lata de galletas, conviene pensar cuántos problemas de organización todavía puede resolver. Muchas veces, el mejor organizador de la casa ya estaba guardado en un mueble de la cocina.