14 de julio de 2026 - 11:14

Los discos de vinilo rayados no los tires, tenés un tesoro: 5 usos creativos que los convierten en decoración única

Los discos de vinilo, el reciclaje, la decoración y el estilo vintage vuelven con ideas fáciles para cualquier casa.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Los botones olvidados en casa pueden tener una segunda vida para regalar o usarlos uno mismo.

Los botones sueltos que tenés en casa, no los tires, son un tesoro: las 2 ideas útiles que le dan valor
Cada idea intenta darle un uso original a las sillas viejas dentro y fuera de casa.

Las sillas de plástico rotas no las tires, son un tesoro en casa: las 3 alternativas útiles para reciclarlas

Para varias generaciones, un vinilo representa mucho más que un soporte musical.

Es el recuerdo de una banda, de una etapa de la vida o de tardes enteras escuchando música alrededor de un tocadiscos.

Por eso tirarlos suele generar cierta culpa.

La buena noticia es que todavía pueden tener una segunda vida.

Cinco ideas de decoración que aprovechan los discos de vinilo

1. Reloj de pared

Uno de los usos más populares consiste en incorporar un mecanismo de reloj en el centro del disco.

Se conserva completamente su diseño original y se obtiene una pieza decorativa única.

2. Estante flotante

Con un soporte metálico casi invisible, el disco puede utilizarse para exhibir pequeñas plantas, figuras decorativas o libros livianos.

3. Porta velas

Calentando cuidadosamente el vinilo se pueden generar suaves ondulaciones que lo convierten en una base muy llamativa para velas decorativas.

4. Cuadro vintage

Muchos coleccionistas enmarcan las tapas originales junto con el disco para crear composiciones ideales para livings, estudios o salas de música.

5. Frutera o centro de mesa

Aplicando calor de manera controlada, el disco puede moldearse hasta formar un recipiente decorativo muy utilizado en proyectos de reciclaje creativo.

El reciclaje también conserva los recuerdos

Cada uno de estos proyectos permite conservar un objeto cargado de historia sin necesidad de seguir utilizándolo como soporte musical.

En lugar de terminar en la basura, el vinilo mantiene viva la memoria de quienes lo disfrutaron durante años.

La decoración vintage sigue creciendo

El regreso de los muebles retro impulsó nuevamente el uso de objetos musicales antiguos dentro del diseño de interiores.

Los discos de vinilo ocupan hoy un lugar destacado por su valor estético y emocional.

Una segunda vida para un objeto inolvidable

Los discos rayados ya no tienen por qué quedar olvidados en un cajón. Con un poco de creatividad, pueden convertirse en piezas centrales de la decoración del hogar y demostrar que el reciclaje también puede preservar recuerdos que ninguna tecnología moderna consigue reemplazar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes una maquina de coser antigua, tenes un tesoro en tu hogar: 2 ideas utiles para reutilizarla

Si tenés una máquina de coser antigua, tenés un tesoro en tu hogar: 2 ideas útiles para reutilizarla

los telefonos fijos antiguos no los tires, posees un tesoro: 3 ideas dignas de pinterest

Los teléfonos fijos antiguos no los tires, posees un tesoro: 3 ideas dignas de Pinterest

si tenes una cascara de naranja seca en casa, tenes un tesoro en tus manos: por que y para que sirve

Si tenés una cáscara de naranja seca en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirve

Cada idea es fácil de realizar y con pocos materiales que guardamos en casa.

Las almohadas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: las 4 ideas útiles que le dan valor