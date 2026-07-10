Los teléfonos fijos antiguos no los tires, posees un tesoro: 3 ideas dignas de Pinterest

Durante décadas, los teléfonos fijos ocuparon un lugar central dentro de las casas. Muchos quedaron guardados después de la llegada de los celulares, pero sus formas, colores y materiales permiten reutilizarlos en diferentes proyectos de decoración y reciclaje creativo.
Tres formas de reutilizar un teléfono fijo antiguo
Las redes sociales, especialmente Pinterest, impulsaron una nueva mirada sobre estos aparatos. Los modelos de disco, los teléfonos de colores pastel y hasta los clásicos beige de los años 80 volvieron a ser protagonistas gracias a proyectos que combinan nostalgia, diseño y creatividad para renovar el hogar.
1. Convertirlo en una maceta vintage
Una de las ideas más compartidas consiste en vaciar el interior del teléfono y utilizar la carcasa como maceta decorativa.
Los modelos de disco lucen especialmente bien con plantas colgantes o suculentas, aportando un estilo retro muy buscado en la decoración actual.
2. Transformarlo en una lámpara original
Los aficionados al bricolaje utilizan las bases y auriculares para crear lámparas de mesa únicas.
El resultado mezcla estética vintage con iluminación moderna y se convierte rápidamente en el centro de atención del ambiente.
3. Crear un organizador para el escritorio
Los teléfonos antiguos también pueden reconvertirse en soportes para notas adhesivas, clips o pequeños objetos de oficina.
Además de prácticos, aportan personalidad a espacios de trabajo dentro del hogar.
Revisarlo antes de intervenirlo
Antes de pintar, perforar o desarmar un teléfono fijo antiguo, conviene revisar la marca, el modelo, las etiquetas y cualquier número de serie visible. Algunos ejemplares pueden conservar valor como pieza decorativa o de colección, especialmente si mantienen sus componentes originales y están en buen estado.
Cómo limpiarlo sin dañarlo
Para limpiarlo sin dañarlo, lo más seguro es comenzar con un paño seco, suave y que no desprenda pelusa. Los plásticos antiguos pueden rayarse, perder color o reaccionar ante solventes, limpiadores abrasivos y productos químicos fuertes, por lo que conviene probar cualquier método en una zona poco visible.