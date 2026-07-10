10 de julio de 2026 - 23:18

Los teléfonos fijos antiguos no los tires, posees un tesoro: 3 ideas dignas de Pinterest

Los antiguos teléfonos fijos volvieron a ganar protagonismo gracias al reciclaje, la decoración y las tendencias DIY que transforman cualquier rincón del hogar.

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Por Ignacio Alvarado

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Tres formas de reutilizar un teléfono fijo antiguo

Las redes sociales, especialmente Pinterest, impulsaron una nueva mirada sobre estos aparatos. Los modelos de disco, los teléfonos de colores pastel y hasta los clásicos beige de los años 80 volvieron a ser protagonistas gracias a proyectos que combinan nostalgia, diseño y creatividad para renovar el hogar.

1. Convertirlo en una maceta vintage

Una de las ideas más compartidas consiste en vaciar el interior del teléfono y utilizar la carcasa como maceta decorativa.

Los modelos de disco lucen especialmente bien con plantas colgantes o suculentas, aportando un estilo retro muy buscado en la decoración actual.

2. Transformarlo en una lámpara original

Los aficionados al bricolaje utilizan las bases y auriculares para crear lámparas de mesa únicas.

El resultado mezcla estética vintage con iluminación moderna y se convierte rápidamente en el centro de atención del ambiente.

3. Crear un organizador para el escritorio

Los teléfonos antiguos también pueden reconvertirse en soportes para notas adhesivas, clips o pequeños objetos de oficina.

Además de prácticos, aportan personalidad a espacios de trabajo dentro del hogar.

Revisarlo antes de intervenirlo

Antes de pintar, perforar o desarmar un teléfono fijo antiguo, conviene revisar la marca, el modelo, las etiquetas y cualquier número de serie visible. Algunos ejemplares pueden conservar valor como pieza decorativa o de colección, especialmente si mantienen sus componentes originales y están en buen estado.

Cómo limpiarlo sin dañarlo

Para limpiarlo sin dañarlo, lo más seguro es comenzar con un paño seco, suave y que no desprenda pelusa. Los plásticos antiguos pueden rayarse, perder color o reaccionar ante solventes, limpiadores abrasivos y productos químicos fuertes, por lo que conviene probar cualquier método en una zona poco visible.

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