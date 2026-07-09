No tires los envases de shampoo vacíos, tenés un tesoro en casa: 3 ideas japonesas para organizar el baño

El plástico de los envases de shampoo suele terminar en la basura apenas se termina el producto. Sin embargo, su resistencia y forma convierte a este tipo de envase en un verdadero tesoro sobre los cuales aplicar técnicas de organización japonesa que optimizan el espacio en baños pequeños y mejoran la higiene diaria mediante soluciones prácticas y de bajo costo.
Transformar el plástico en un soporte para el celular
Una de las adaptaciones más útiles requiere un envase de plástico rígido.
- Cortar la base a unos 18 centímetros y diseñar una lengüeta superior con un orificio central.
- El recipiente se cuelga directamente del adaptador de pared.
- Esto crea una bandeja segura que evita que el teléfono quede apoyado en el piso o sobre superficies húmedas mientras recibe carga.
Higiene y drenaje para accesorios de limpieza
Para las esponjas de baño:
- El envase se corta de forma longitudinal manteniendo una cara más alta que la otra.
- Realizar pequeños orificios en la base con un clavo caliente o un taladro fino.
- Este detalle permite que el agua escurra libremente, evitando que la esponja permanezca apoyada sobre superficies húmedas, algo fundamental para mantener la higiene en el hogar.
Organizadores compactos para cepillos y máquinas de afeitar
Los envases pequeños de viaje funcionan perfectamente como porta cepillos de dientes.