9 de julio de 2026 - 15:10

No tires los envases de shampoo vacíos, tenés un tesoro en casa: 3 ideas japonesas para organizar el baño

La filosofía mottainai propone aprovechar cada recurso antes de desecharlo para mantener el orden y la higiene sin gastar dinero en accesorios nuevos.

Poné en práctica estas 3 ideas para convertir tus envases de shampoo vacíos en verdaderos tesoros.&nbsp;

Poné en práctica estas 3 ideas para convertir tus envases de shampoo vacíos en verdaderos tesoros. 

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Por Daniela Leiva

El plástico de los envases de shampoo suele terminar en la basura apenas se termina el producto. Sin embargo, su resistencia y forma convierte a este tipo de envase en un verdadero tesoro sobre los cuales aplicar técnicas de organización japonesa que optimizan el espacio en baños pequeños y mejoran la higiene diaria mediante soluciones prácticas y de bajo costo.

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Transformar el plástico en un soporte para el celular

Una de las adaptaciones más útiles requiere un envase de plástico rígido.

  1. Cortar la base a unos 18 centímetros y diseñar una lengüeta superior con un orificio central.
  2. El recipiente se cuelga directamente del adaptador de pared.
  3. Esto crea una bandeja segura que evita que el teléfono quede apoyado en el piso o sobre superficies húmedas mientras recibe carga.

Higiene y drenaje para accesorios de limpieza

Para las esponjas de baño:

  1. El envase se corta de forma longitudinal manteniendo una cara más alta que la otra.
  2. Realizar pequeños orificios en la base con un clavo caliente o un taladro fino.
  3. Este detalle permite que el agua escurra libremente, evitando que la esponja permanezca apoyada sobre superficies húmedas, algo fundamental para mantener la higiene en el hogar.

Organizadores compactos para cepillos y máquinas de afeitar

Los envases pequeños de viaje funcionan perfectamente como porta cepillos de dientes.

  1. Recortar a una altura de diez centímetros y asegurar el drenaje inferior mediante perforaciones.
  2. Si el contenedor es impermeable puede personalizarse con pintura en aerosol o papel adhesivo.
  3. Además de los cepillos, este formato es ideal para agrupar peines, brochas de maquillaje o máquinas de afeitar, ayudando a mantener la mesada del baño completamente despejada.
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