Las tijeras viejas no las tires, son un tesoro en casa: una idea está de moda y crea un objeto útil

Las tijeras viejas que ya perdieron el filo pueden convertirse en objetos útiles y decorativos para distintos espacios del hogar. En lugar de desecharlas, es posible reciclarlas con ideas sencillas que combinan organización, creatividad y decoración. Con unos pocos materiales y un poco de ingenio, este elemento cotidiano puede tener una segunda vida como perchero o soporte para plantas.

No tires las cajas de remedios vacías, tenés un tesoro en casa: 3 ideas japonesas de bricolaje para reutilizarlas y organizar tus cajones

La tabla vieja de la cocina no la tires, todavía guardás un tesoro: cuatro ideas útiles para aprovecharla

Cada vez más personas apuestan por reutilizar herramientas que ya no cumplen su función principal . El reciclaje creativo no solo ayuda a aprovechar materiales que de otro modo terminarían en la basura, sino que también ofrece la posibilidad de personalizar ambientes con objetos únicos. En el caso de las tijeras, su diseño metálico y su resistencia permiten adaptarlas a distintos proyectos de bricolaje y decoración.

Una de las alternativas más prácticas consiste en transformar las tijeras en un colgador de pared . Para hacerlo, basta con fijarlas mediante tornillos o clavos y dejar las hojas abiertas, que funcionarán como ganchos.

Este soporte resulta ideal para organizar llaves, utensilios de cocina, pequeños accesorios o macetas livianas . Además de ser funcional, aporta un estilo industrial y llamativo que puede adaptarse a diferentes ambientes de la casa.

Algunas creencias populares también sostienen que colgar unas tijeras abiertas cerca de la entrada ayuda a alejar las energías negativas y proteger el hogar. Sin embargo, se trata de una tradición sin respaldo científico que forma parte de distintas costumbres transmitidas de generación en generación.

WEB

Otras formas de reutilizar unas tijeras que ya no cortan

Las tijeras antiguas también pueden convertirse en soportes decorativos para macetas pequeñas. Colocadas sobre una base firme o en posición vertical, permiten sostener recipientes livianos y crear un detalle diferente para balcones, patios o interiores. Aplicar pintura o barniz mejora su aspecto y prolonga la conservación del metal.

Otra opción consiste en incorporarlas a proyectos de bricolaje. Pegadas sobre marcos de fotos, cajas de madera, estantes o muebles restaurados, aportan una estética vintage que resalta cualquier composición decorativa.

Quienes buscan un diseño más llamativo incluso las utilizan como parte de lámparas o candelabros. Integradas a una estructura estable, las tijeras generan un efecto industrial que convierte un objeto en desuso en una pieza decorativa con mucha personalidad.

Además, las hojas y los mangos pueden aprovecharse por separado para realizar mosaicos, cuadros o trabajos artísticos sobre madera, vidrio, macetas y otros materiales. De esta manera, un elemento destinado al descarte se transforma en un recurso creativo para distintos proyectos.

Web

Cómo hacer un colgador con tijeras viejas

El primer paso consiste en limpiar cuidadosamente las tijeras para retirar restos de suciedad, grasa u óxido. Si presentan zonas deterioradas, conviene lijarlas antes de continuar con el trabajo.

Luego hay que abrirlas hasta formar un ángulo estable y comprobar que las hojas permanezcan firmes. Si se desea un acabado más atractivo y resistente, este es el momento indicado para aplicar pintura o una capa de barniz.

A continuación, se marca en la pared el lugar donde se instalarán, utilizando la posición de las hojas como referencia para definir la ubicación de los ganchos.