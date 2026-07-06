No tires las cajas de remedios vacías, tenés un tesoro en casa: 3 ideas japonesas de bricolaje para reutilizarlas y organizar tus cajones

Las cajas de remedios vacías suelen descartarse apenas termina el tratamiento, pero su formato puede servir para ordenar cajones pequeños sin comprar organizadores nuevos. Son livianas, fáciles de cortar y tienen una estructura útil para separar objetos cotidianos. Estas ideas están inspiradas en principios del orden japonés.

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Estos hablan de aprovechar cada espacio disponible, asignar una categoría por contenedor y evitar que los objetos pequeños queden mezclados. No se trata de acumular cajas sin sentido, sino de convertirlas en compartimentos claros y fáciles de identificar .

Antes de empezar, es fundamental confirmar que estén completamente vacías. No deben quedar comprimidos, blísteres, prospectos con datos sensibles ni etiquetas con información personal.

Las cajas vacías pueden servir para manualidades, pero no deberían usarse para guardar medicamentos sueltos ni mezclar pastillas de distintos tratamientos.

La ANMAT recomienda conservar los medicamentos en su envase original, junto con su prospecto y sin cortar los blísteres, porque allí figuran el nombre, la dosis, el lote, la fecha de vencimiento y las condiciones de conservación.

Por eso, este truco solo aplica a cajas que ya no contienen remedios y que serán destinadas a objetos no médicos: clips, cables, botones, tornillos, bijouterie, etiquetas o accesorios de escritorio.

Materiales para transformar las cajas

Para las tres ideas se necesitan pocos elementos:

Cajas de remedios vacías, limpias y secas.

Papel liso, kraft, cartulina o retazos de empapelado.

Tijera.

Regla.

Cola vinílica o pegamento en barra.

Marcador fino.

Etiquetas adhesivas.

Cinta de papel o washi tape.

Cartón firme para hacer bases o refuerzos.

Si la caja tiene datos de una receta, nombre de una persona o información de farmacia, conviene cubrirla por completo o destruir esa parte antes de reutilizarla.

Idea 1: separadores internos para cajones

La forma más simple es cortar las cajas a la mitad y usarlas como pequeños recipientes. Sirven para dividir un cajón de escritorio, costura o herramientas livianas.

Paso a paso:

Retirar solapas rotas o partes débiles.

Cortar la caja a la altura deseada.

Reforzar la base con un rectángulo de cartón.

Forrar el exterior con papel liso.

Colocar una etiqueta en el frente.

Agrupar varias cajas dentro del cajón.

Esta opción funciona bien para clips, ganchitos, gomas, broches, pilas descargadas separadas para reciclar, repuestos pequeños o accesorios de manualidades.

La ventaja es que cada categoría queda delimitada. Cuando se abre el cajón, no hace falta revolver todo para encontrar un objeto mínimo.

Idea 2: mini archivos verticales para cables y accesorios

Otra idea es conservar la caja completa y colocarla de pie, como si fuera un pequeño archivo. Cada envase puede guardar elementos finos y livianos.

Puede utilizarse para:

Cables cortos.

Adaptadores.

Auriculares.

Tarjetas de memoria.

Pendrives.

Etiquetas.

Agujas de coser guardadas con protección.

Pequeñas herramientas de papelería.

Para que el sistema sea práctico, conviene escribir en el lomo una palabra clara: “USB”, “clips”, “hilos”, “repuestos” o “cables”. Después, las cajas se acomodan una junto a otra dentro de una bandeja.

Este método permite ver todas las categorías desde arriba y retirar solo la caja necesaria, sin desarmar el cajón completo.

Idea 3: organizador modular tipo panal

La tercera propuesta consiste en reunir varias cajas del mismo tamaño y pegarlas entre sí para crear un bloque organizador. Puede colocarse dentro de un cajón profundo o sobre un estante.

Paso a paso:

Elegir cajas de tamaño similar.

Forrar cada una con el mismo papel para unificar el aspecto.

Ubicarlas en dos o tres filas.

Pegar los laterales entre sí.

Reforzar la base con cartón.

Etiquetar cada compartimento.

El resultado funciona como una pequeña estructura modular. Cada caja conserva su espacio y evita que los objetos se desplacen al abrir y cerrar el cajón.

Para un acabado más prolijo, se puede usar una paleta de colores reducida: blanco, kraft, beige, gris o negro. Las etiquetas deben ser breves y estar siempre en el mismo lugar.