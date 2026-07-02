Si tenés una sábana rota o muy vieja, posees un tesoro en casa: 2 formas útiles de aprovecharlas en casa

Las sábanas viejas, rotas o que ya no se utilizan para la cama pueden convertirse en un recurso muy útil dentro de casa . En lugar de quedar olvidadas en un placard o terminar en la basura, su tela permite confeccionar fundas protectoras para electrodomésticos y otros objetos que permanecen guardados durante largos períodos.

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Antes de desechar una sábana desgastada, conviene aprovechar las partes que todavía se encuentran en buen estado. Su tejido liviano y resistente resulta adecuado para cubrir licuadoras, ventiladores, batidoras, herramientas eléctricas y otros electrodomésticos que suelen permanecer durante meses en alacenas, depósitos, placares o bauleras.

Durante épocas de calor o humedad elevada, el tiempo de lavado es más continuo.

Al reutilizar una sábana como funda protectora, los aparatos permanecen más limpios y ordenados, mientras se reduce la exposición al polvo y a la suciedad acumulada durante el tiempo de almacenamiento.

Las sábanas ofrecen varias ventajas para este tipo de reciclaje. Son fáciles de cortar, coser y adaptar a distintos tamaños, además de permitir la circulación del aire, lo que evita la condensación que puede producirse cuando los objetos se guardan dentro de bolsas plásticas.

Como se trata de un material que suele estar disponible en la mayoría de los hogares , representa una solución económica, reutilizable y práctica para prolongar la vida útil de pequeños electrodomésticos.

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Materiales necesarios

Para confeccionar una funda protectora se necesitan pocos elementos:

Una sábana vieja, manchada o con sectores desgastados.

Tijera resistente.

Hilo y aguja o máquina de coser.

Alfileres, opcionales.

Cinta, cordón, abrojo o elástico para realizar un cierre, si se desea.

Jabón neutro y agua para lavar previamente la tela.

Antes de comenzar, se recomienda lavar bien la sábana, dejarla secar por completo y retirar las partes demasiado deterioradas o deshilachadas.

Estos nuevos paños se pueden lavar y reutilizar las veces que sean necesarias. IA Gemini

Paso a paso para hacer una funda protectora

El primer paso consiste en colocar el electrodoméstico sobre la sábana extendida y medir el largo, el ancho y la altura. Es conveniente agregar entre tres y cinco centímetros adicionales por cada lado para facilitar la costura y permitir que la funda se coloque con comodidad.

Luego se puede elegir entre dos formatos. El primero consiste en una funda tipo sobre, elaborada con una sola pieza doblada, ideal para licuadoras, batidoras o herramientas. El segundo utiliza varias piezas cosidas entre sí y resulta más apropiado para ventiladores u objetos de mayor tamaño.

En el formato tipo sobre, basta con doblar la tela por la mitad y sujetar los laterales con alfileres antes de coser. Si se elabora una funda completa, las distintas piezas deben enfrentarse correctamente y fijarse antes de realizar las costuras.

Después se cosen los laterales y la base con una puntada firme. Una vez terminada la costura, la funda debe darse vuelta para que las uniones queden ocultas en el interior.

Objetos cotidianos que permanecen acumulados en casa, pueden ser de una utilidad valiosa diariamente. IA Gemini

Qué objetos conviene proteger

Estas fundas resultan especialmente útiles para cubrir: