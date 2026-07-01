1 de julio de 2026 - 19:05

Empezá a guardar los blísteres de pastillas vacíos que ibas a tirar: estas 3 formas de reutilizarlos pueden cambiar tu casa

Un simple truco de reciclaje convierte blísteres vacíos en aliados del hogar para mejorar la organización de tu casa.

Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

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Por Redacción Por Las Redes

Los blísteres de pastillas suelen terminar en la basura apenas se consumen todos los comprimidos. Sin embargo, estos envases pueden tener una segunda vida dentro del hogar gracias a su diseño resistente, liviano y dividido en compartimentos individuales. Cada vez más personas optan por reutilizarlos para organizar pequeños objetos, proteger superficies y desarrollar proyectos de reciclaje.

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Los blísteres de pastillas suelen terminar en la basura una vez que se consumen todos los comprimidos. Sin embargo, estos envases pueden tener una segunda vida gracias a distintas alternativas de reciclaje doméstico. Fabricados con materiales resistentes y diseñados para proteger cada pastilla de forma individual, resultan útiles para organizar pequeños objetos, realizar manualidades o resolver tareas cotidianas sin gastar dinero.

1. Organizar tornillos, agujas y otros objetos pequeños

Uno de los usos más prácticos consiste en convertir los blísteres vacíos en pequeños organizadores. Cada compartimento permite guardar por separado tornillos, clavos, tuercas, arandelas, alfileres, agujas, botones, cuentas o ganchos, evitando que se mezclen o se pierdan.

Este sistema resulta especialmente útil para quienes realizan reparaciones en el hogar, actividades de costura o trabajos de bricolaje, ya que facilita encontrar cada pieza rápidamente y mantiene todo ordenado en un mismo lugar.

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2. Utilizarlos como moldes para manualidades

Otra forma de reciclar estos envases consiste en aprovechar sus cavidades como moldes. Gracias a su diseño, pueden utilizarse para trabajar con resina, yeso, cera para velas, porcelana fría o pintura, lo que permite crear pequeñas figuras, adornos o piezas decorativas.

Después de que el material se endurece, solo hay que desmoldarlo con cuidado. De esta manera, un envase destinado a desecharse puede transformarse en una herramienta útil para proyectos creativos y actividades recreativas.

3. Separar pequeñas cantidades de productos

Los blísteres también pueden reutilizarse para dosificar o almacenar pequeñas cantidades de distintos productos. Sus compartimentos sirven para colocar pegamento, pintura, brillantina, semillas para la huerta, cuentas decorativas o incluso pequeñas piezas que se utilizarán durante una reparación o una manualidad.

Al mantener cada elemento separado, se evita el desperdicio y se mejora la organización durante el trabajo. Además, al ser livianos y ocupar poco espacio, pueden guardarse fácilmente hasta volver a necesitarlos.

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Una alternativa sencilla para generar menos residuos

Reutilizar los blísteres de pastillas es una forma simple de reducir la cantidad de residuos que se generan en el hogar. Con un poco de creatividad, estos envases pueden convertirse en organizadores, moldes o recipientes para objetos pequeños, demostrando que muchos elementos considerados descartables todavía tienen una utilidad antes de ser reciclados de manera definitiva.

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