Los
broches de ropa viejos, de madera o plástico, suelen romperse o quedar desparejos y terminan olvidados en una lata o cajón. Sin embargo, por su forma simple y su material liviano, pueden pasar por un en un reciclaje y convertirse espejo decorativo tipo sol, un adorno original que suma diseño y personalidad a cualquier ambiente.
Por qué los broches son ideales para este proyecto
image
Aunque parezcan básicos, tienen varias ventajas claras:
Son
livianos y fáciles de pegar
Tienen forma repetible, ideal para patrones
Funcionan muy bien pintados o al natural
Se consiguen en cantidad sin gastar plata
Además, es un objeto que prácticamente todas las casas tienen.
El proyecto: espejo decorativo hecho con broches
La idea es usar los broches como
rayos alrededor de un espejo redondo, creando un efecto visual similar a los espejos tipo sol que se ven en casas de decoración.
Adorno para el living
Espejo para entrada o pasillo
Detalle decorativo en un dormitorio
Pieza protagonista en una pared neutra
Materiales que vas a necesitar para el reciclaje
Todo es simple y accesible:
Broches de ropa viejos
Espejo redondo (chico o mediano)
Base circular de cartón rígido o madera
Pegamento fuerte o silicona caliente
Pintura (opcional)
Cómo hacerlo paso a paso
Desarmá los broches y usá solo las piezas de madera o plástico.
Pegalos alrededor de la base formando un círculo.
Asegurate de mantener una
disposición pareja.
Colocá el espejo en el centro.
Dejá secar bien antes de colgar.
Reciclaje guardá los broches de ropa viejos y transformalos en un increíble adorno para tu hogar
Podés dejarlos al natural para un estilo nórdico o pintarlos de un solo color para un look más moderno.
Dónde queda mejor este adorno reciclado
Este espejo reciclado queda muy bien en el hogar en:
Entradas y recibidores
Livings
Pasillos
Dormitorios