Reciclaje: guardá los broches de ropa viejos y transformalos en un increíble adorno para tu hogar

Los broches de ropa en desuso pueden reciclarse y transformarse en un espejo decorativo moderno y muy llamativo para el hogar.

Reciclaje guardá los broches de ropa viejos y transformalos en un increíble adorno para tu hogar
Por Andrés Aguilera

Los broches de ropa viejos, de madera o plástico, suelen romperse o quedar desparejos y terminan olvidados en una lata o cajón. Sin embargo, por su forma simple y su material liviano, pueden pasar por un reciclaje y convertirse en un espejo decorativo tipo sol, un adorno original que suma diseño y personalidad a cualquier ambiente.

Por qué los broches son ideales para este proyecto

Aunque parezcan básicos, tienen varias ventajas claras:

  • Son livianos y fáciles de pegar

  • Tienen forma repetible, ideal para patrones

  • Funcionan muy bien pintados o al natural

  • Se consiguen en cantidad sin gastar plata

Además, es un objeto que prácticamente todas las casas tienen.

El proyecto: espejo decorativo hecho con broches

La idea es usar los broches como rayos alrededor de un espejo redondo, creando un efecto visual similar a los espejos tipo sol que se ven en casas de decoración.

Funciona perfecto como:

  • Adorno para el living

  • Espejo para entrada o pasillo

  • Detalle decorativo en un dormitorio

  • Pieza protagonista en una pared neutra

Materiales que vas a necesitar para el reciclaje

Todo es simple y accesible:

  • Broches de ropa viejos

  • Espejo redondo (chico o mediano)

  • Base circular de cartón rígido o madera

  • Pegamento fuerte o silicona caliente

  • Pintura (opcional)

Cómo hacerlo paso a paso

  • Desarmá los broches y usá solo las piezas de madera o plástico.

  • Pegalos alrededor de la base formando un círculo.

  • Asegurate de mantener una disposición pareja.

  • Colocá el espejo en el centro.

  • Dejá secar bien antes de colgar.

Reciclaje guardá los broches de ropa viejos y transformalos en un increíble adorno para tu hogar

Podés dejarlos al natural para un estilo nórdico o pintarlos de un solo color para un look más moderno.

Dónde queda mejor este adorno reciclado

Este espejo reciclado queda muy bien en el hogar en:

  • Entradas y recibidores

  • Livings

  • Pasillos

  • Dormitorios

