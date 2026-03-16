Si tenés CDs viejos, tenés un tesoro: estas son 4 formas creativas de convertirlos en un objeto de diseño

Las pilas de discos compactos que antes guardaban música y películas hoy suelen acumular polvo en cajas olvidadas. Tirarlos al tacho de basura no es la solución adecuada porque sus componentes tardan cientos de años en desaparecer y alguien podría recuperar la información que hay en ellos si logra encontrarlos en la basura. Sin embargo, pueden tener una segunda vida útil gracias a su aspecto único y decorativo, lo que los convierte en un verdadero tesoro.

Nada cumple una función absoluta y a todo objeto se le puede dar una vuelta de tuerca con un poco de imaginación. Reutilizar estos materiales contribuye directamente a la economía circular , manteniendo los recursos en uso el mayor tiempo posible y reduciendo la necesidad de comprar productos nuevos.

Una de las utilidades más simples y funcionales es convertir los CD en posavasos brillantes. Para proteger las superficies de los rayones, basta con cubrir la parte inferior del disco con fieltro o corcho, mientras que la cara superior se puede intervenir con pintura acrílica o papel decorativo.

Para quienes prefieren un estilo más artístico, los fragmentos rotos de discos sirven para crear mosaicos sofisticados sobre marcos de espejos, bandejas de madera o portarretratos, logrando un efecto brillante que destaca las imágenes de manera única.

Incluso en el jardín, estos objetos encuentran un propósito práctico como etiquetas para plantas. Al cortarlos a la mitad y escribir el nombre de cada especie, se obtienen identificadores resistentes al agua y muy duraderos que ayudan a organizar el espacio vegetal con elegancia.

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4. Cortinas

Los discos también pueden unirse con hilos o alambres para armar cortinas que funcionen como divisores de ambientes en espacios amplios, permitiendo el paso de la luz sin perder privacidad.

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Cómo reciclar correctamente un CD

Es un error común creer que los CD deben depositarse en el contenedor amarillo destinado a los envases plásticos. Los discos están compuestos por materiales que requieren un tratamiento diferenciado y, por lo tanto, deben llevarse a un punto limpio o verde de reciclaje. Si se tiran a la basura convencional, terminan en vertederos donde su proceso de degradación es extremadamente lento y potencialmente contaminante.

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Antes de deshacerse de un disco antiguo, es vital considerar la seguridad de la información. Si el soporte contiene datos personales o sensibles que no se desean compartir, lo más recomendable es formatear el disco o rayarlo profundamente para asegurar que los archivos queden inaccesibles antes de su gestión final. Una vez en la planta especializada, el proceso implica triturar los discos, retirar los residuos metálicos y fundir el policarbonato para darle una nueva vida útil en otros fines industriales.