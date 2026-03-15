Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 16 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.410 en Banco Nación. Durante el inicio de la semana, nuestro país intentará reorganizarse en la economía nacional e internacional producto del caos de Medio Oriente, con un dólar estable y un riesgo país cerca de los 600 puntos (584).
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 16 de marzo
Banco Nación: $1.410
Banco Galicia: $1.410
Banco BBVA: $1.425
Banco Santander: $1.420
Banco Ciudad: $1.420
Banco Patagonia: $1.420
Banco Macro: $1.420
Banco Hipotecario: $1.410
Banco Supervielle: $1.420
Banco Credicoop: $1.410
Banco Piano: $1.410
Banco Comercio: $1.415
ICBC: $1.415
Brubank: $1.414
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
La intensificación del conflicto en Medio Oriente dominó el escenario financiero de la semana y generó efectos tanto en los mercados internacionales como en los activos argentinos. La incertidumbre externa impactó en la cotización de los bonos soberanos, que retrocedieron, y provocó un aumento del riesgo país. A pesar de ese contexto, el mercado cambiario local mostró resistencia y el peso logró sostenerse frente al fortalecimiento global del dólar.
En Estados Unidos, la tensión geopolítica se reflejó en las bolsas. Los principales índices de Wall Street (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq) registraron pérdidas semanales de hasta 2%, en un clima marcado por la cautela de los inversores ante la evolución de la guerra en Irán.
Uno de los indicadores más sensibles a la situación internacional fue el petróleo
Tras la escalada militar, el precio del crudo se convirtió en un termómetro del riesgo global. Este viernes, el barril de Brent, referencia para la Argentina, superó los 103 dólares y alcanzó su cierre más alto desde 2022. En términos semanales, el crudo acumuló un avance cercano al 12%, mientras que en el balance mensual la suba llegó al 53%.
En el mercado bursátil argentino, el índice S&P Merval mostró una baja del 1,96% en la jornada del viernes (equivalente a -3,03% medido en dólares al tipo de cambio implícito) con un volumen operado en acciones de $267.000 millones. Sin embargo, al considerar el desempeño de toda la semana, el índice líder logró finalizar en positivo con una mejora de 0,63% (+1,31% en moneda dura).
El riesgo país, medido por el índice elaborado por JP Morgan, sigue siendo un indicador clave para los inversores porque refleja la percepción sobre la capacidad de pago de la deuda de un país. A fines de enero había logrado perforar el umbral de los 500 puntos, el nivel más bajo durante la gestión de Javier Milei y en más de siete años. No obstante, el deterioro del contexto global volvió a presionar al alza el riesgo (584 puntos) en los mercados emergentes, entre los que se destaca el caso argentino.
El dólar mayorista finalizó en $1.400, lo que implica una caída semanal de $16, después de haber registrado un aumento de $19. Dentro del esquema de bandas cambiarias, el Banco Central fijó el techo en $1.627,97. De esta manera, la cotización mayorista permanece 16,28% por debajo de ese límite, con una distancia de $227,97 antes de que la autoridad monetaria deba intervenir para mantener el tipo de cambio dentro de los parámetros establecidos.