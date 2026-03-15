15 de marzo de 2026 - 08:43

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 16 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.410 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.415 para el inicio de semana.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.415 para el inicio de semana.

Foto:

IA Gemini
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.410 en Banco Nación. Durante el inicio de la semana, nuestro país intentará reorganizarse en la economía nacional e internacional producto del caos de Medio Oriente, con un dólar estable y un riesgo país cerca de los 600 puntos (584).

Leé además

Banco Nación anunció que su home banking dejará de estar operativo pronto

Banco Nación anunció que su home banking dejará de estar operativo pronto: qué se sabe hasta ahora

Por Noelia González
De cuánto será la jubilación mínima de abril 

De cuánto será la jubilación mínima de abril tras el dato de inflación de febrero

Por Redacción Economía
dólar lunes 16 de marzo
El dólar minorista logró una baja pese al caos económico de Medio Oriente.

El dólar minorista logró una baja pese al caos económico de Medio Oriente.

Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 16 de marzo

  • Banco Nación: $1.410
  • Banco Galicia: $1.410
  • Banco BBVA: $1.425
  • Banco Santander: $1.420
  • Banco Ciudad: $1.420
  • Banco Patagonia: $1.420
  • Banco Macro: $1.420
  • Banco Hipotecario: $1.410
  • Banco Supervielle: $1.420
  • Banco Credicoop: $1.410
  • Banco Piano: $1.410
  • Banco Comercio: $1.415
  • ICBC: $1.415
  • Brubank: $1.414

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

La intensificación del conflicto en Medio Oriente dominó el escenario financiero de la semana y generó efectos tanto en los mercados internacionales como en los activos argentinos. La incertidumbre externa impactó en la cotización de los bonos soberanos, que retrocedieron, y provocó un aumento del riesgo país. A pesar de ese contexto, el mercado cambiario local mostró resistencia y el peso logró sostenerse frente al fortalecimiento global del dólar.

En Estados Unidos, la tensión geopolítica se reflejó en las bolsas. Los principales índices de Wall Street (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq) registraron pérdidas semanales de hasta 2%, en un clima marcado por la cautela de los inversores ante la evolución de la guerra en Irán.

Uno de los indicadores más sensibles a la situación internacional fue el petróleo

  • Tras la escalada militar, el precio del crudo se convirtió en un termómetro del riesgo global. Este viernes, el barril de Brent, referencia para la Argentina, superó los 103 dólares y alcanzó su cierre más alto desde 2022. En términos semanales, el crudo acumuló un avance cercano al 12%, mientras que en el balance mensual la suba llegó al 53%.
  • En el mercado bursátil argentino, el índice S&P Merval mostró una baja del 1,96% en la jornada del viernes (equivalente a -3,03% medido en dólares al tipo de cambio implícito) con un volumen operado en acciones de $267.000 millones. Sin embargo, al considerar el desempeño de toda la semana, el índice líder logró finalizar en positivo con una mejora de 0,63% (+1,31% en moneda dura).
  • El riesgo país, medido por el índice elaborado por JP Morgan, sigue siendo un indicador clave para los inversores porque refleja la percepción sobre la capacidad de pago de la deuda de un país. A fines de enero había logrado perforar el umbral de los 500 puntos, el nivel más bajo durante la gestión de Javier Milei y en más de siete años. No obstante, el deterioro del contexto global volvió a presionar al alza el riesgo (584 puntos) en los mercados emergentes, entre los que se destaca el caso argentino.
dólar lunes 16 de marzo

El dólar mayorista finalizó en $1.400, lo que implica una caída semanal de $16, después de haber registrado un aumento de $19. Dentro del esquema de bandas cambiarias, el Banco Central fijó el techo en $1.627,97. De esta manera, la cotización mayorista permanece 16,28% por debajo de ese límite, con una distancia de $227,97 antes de que la autoridad monetaria deba intervenir para mantener el tipo de cambio dentro de los parámetros establecidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Que es el costo marginal, el término técnico que usó Milei para defender a Adorni.

Qué es el 'costo marginal', el término que usó Milei para intentar defender a Adorni y se le volvió en contra

Por Redacción Economía
A cuánto cotiza el dólar este jueves 12 de marzo.

El dólar mayorista cayó y quedó por debajo de $1.400 tras las declaraciones de Milei

El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista a $1.419 para la venta.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 13 de marzo

El dólar comienza a calmarse durante esta semana.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 12 de marzo