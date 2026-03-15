Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 16 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.410 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.415 para el inicio de semana.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.410 en Banco Nación. Durante el inicio de la semana, nuestro país intentará reorganizarse en la economía nacional e internacional producto del caos de Medio Oriente, con un dólar estable y un riesgo país cerca de los 600 puntos (584).

dólar lunes 16 de marzo El dólar minorista logró una baja pese al caos económico de Medio Oriente. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 16 de marzo Banco Nación: $1.410

$1.410 Banco Galicia: $1.410

$1.410 Banco BBVA: $1.425

$1.425 Banco Santander: $1.420

$1.420 Banco Ciudad: $1.420

$1.420 Banco Patagonia: $1.420

$1.420 Banco Macro: $1.420

$1.420 Banco Hipotecario: $1.410

$1.410 Banco Supervielle: $1.420

$1.420 Banco Credicoop: $1.410

$1.410 Banco Piano: $1.410

$1.410 Banco Comercio: $1.415

$1.415 ICBC: $1.415

$1.415 Brubank: $1.414 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país La intensificación del conflicto en Medio Oriente dominó el escenario financiero de la semana y generó efectos tanto en los mercados internacionales como en los activos argentinos. La incertidumbre externa impactó en la cotización de los bonos soberanos, que retrocedieron, y provocó un aumento del riesgo país. A pesar de ese contexto, el mercado cambiario local mostró resistencia y el peso logró sostenerse frente al fortalecimiento global del dólar.

En Estados Unidos, la tensión geopolítica se reflejó en las bolsas. Los principales índices de Wall Street (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq) registraron pérdidas semanales de hasta 2%, en un clima marcado por la cautela de los inversores ante la evolución de la guerra en Irán.