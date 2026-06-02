2 de junio de 2026 - 12:58

Argentina tiene el salario pretendido en dólares más alto de la región: cuánto se pide para trabajar

Al medir de manera interanual, los salarios pretendidos promedios marcaron una baja de casi 8% al valor del dólar oficial.

Argentina tiene el salario pretendido más alto de la región: 1.292 dólares

Argentina tiene el salario pretendido más alto de la región: 1.292 dólares

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Promedio salario pretendido en la región, abril 2026

Promedio salario pretendido en la región, abril 2026

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Salario pretendido en Argentina según puesto, abril 2026

Salario pretendido en Argentina según puesto, abril 2026

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Argentina lidera el ranking regional del salario pretendido por los trabajadores: 1.292 dólares (al tipo de cambio oficial). Mientras los empleados exigen remuneraciones cada vez más altas, la recuperación del ingreso real todavía enfrenta el desafío de varios años de inflación acumulada y pérdida de capacidad de compra.

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Según un informe elaborado por Jobint, empresa propietaria de la plataforma laboral Bumeran, los salarios pretendidos en Argentina aumentaron un 53,08% desde 2020 medidos al dólar oficial y un 139,67% si se toman los valores del dólar MEP. Se trata del crecimiento acumulado más elevado entre los países relevados.

La diferencia con el resto de la región es significativa. Chile aparece en segundo lugar con un incremento del 17,43%, seguido por Perú con el 15,90%. Más atrás se ubican Ecuador, con apenas un avance del 0,57%, y Panamá, que registró una caída del 3,07%, el único resultado negativo del relevamiento.

De acuerdo con el estudio, el salario pretendido promedio en Argentina alcanzó los USD 1.292 mensuales, convirtiéndose en el más alto del ranking de América Latina.

Detrás aparecen Chile con USD 1.210 y Panamá con USD 992. En el otro extremo se encuentran Perú, con USD 987 mensuales, y Ecuador, con USD 811.

Sin embargo, el informe advierte que estos números deben analizarse junto con la evolución de los precios.

Supermercados / Consumo / Ventas
Argentina tiene el salario pretendido en d&oacute;lares m&aacute;s alto de la regi&oacute;n

Argentina tiene el salario pretendido en dólares más alto de la región

Entre enero de 2020 y abril de 2026, la inflación acumulada en Argentina llegó al 3.820,6%, muy por encima de otros países de la región. En el mismo período, Chile acumuló una inflación del 42,8% y Ecuador del 10,12%.

Aunque el crecimiento acumulado luce importante en perspectiva, el panorama más reciente muestra señales de estancamiento.

Entre abril de 2025 y abril de 2026 (interanual), los salarios pretendidos promedio en Argentina retrocedieron un 0,53% medidos al dólar MEP y un 7,95% al dólar oficial.

"Argentina lidera el ranking regional con el salario requerido promedio más alto y registra subas acumuladas que superan notoriamente los incrementos de la región. Sin embargo, en términos interanuales, el salario pretendido cayó un 7,95% en dólar oficial. Si consideramos la inflación del mismo período, los salarios pretendidos aún están lejos de alcanzar una recuperación real", explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

En moneda local, según Bumeran, el salario pretendido promedio alcanzó en abril los $1.784.840 mensuales, aunque mostró una leve baja del 0,09% respecto del mes anterior.

Los datos reflejan una realidad compleja: mientras los argentinos exigen remuneraciones cada vez más altas para ingresar o cambiar de empleo, la recuperación del ingreso real todavía enfrenta el desafío de varios años de inflación acumulada y pérdida de capacidad de compra.

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