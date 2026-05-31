El crecimiento económico no llega al bolsillo: caen el consumo y los salarios reales

La economía argentina registró durante el primer trimestre de 2026 una expansión de la actividad. Sin embargo, ese crecimiento todavía no se refleja de manera uniforme en indicadores clave como el empleo privado formal , los salarios reales y el consumo masivo , según un informe elaborado por la consultora Epyca.

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El reporte sostiene que la mejora del nivel de actividad está impulsada principalmente por sectores vinculados a las exportaciones, entre ellos la agricultura , la minería y la pesca , mientras que actividades de fuerte impacto en el mercado laboral, como la industria manufacturera y la construcción , continúan lejos de sus niveles históricos más altos.

De acuerdo con el análisis, el consumo masivo acumula once meses consecutivos de caída , una tendencia que refleja las dificultades que enfrenta una parte importante de los hogares para recuperar su capacidad de compra.

Al mismo tiempo, el empleo privado registrado continúa mostrando resultados negativos en gran parte de los sectores económicos, mientras que los salarios reales del sector privado formal registran una pérdida cercana al 3,5% en lo que va de 2026.

El agro y la minería impulsan el crecimiento, mientras el consumo continúa en baja.

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Las proyecciones de la consultora indican que el año podría finalizar con una contracción real cercana al 5% en los ingresos de los trabajadores registrados.

Las perspectivas para 2027

El informe plantea que 2027 podría presentar factores favorables para la economía argentina. Entre ellos menciona la elevada probabilidad de un fenómeno El Niño de intensidad significativa, que podría beneficiar la producción agrícola y fortalecer el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador.

A esto se suma el crecimiento esperado de las exportaciones mineras, que podrían superar los US$9.000 millones durante este año, consolidando a ese sector como uno de los principales generadores de divisas del país.

Según Epyca, ambos factores contribuirían al fortalecimiento de las reservas internacionales y a la situación fiscal, aunque su capacidad para generar empleo masivo o impulsar el consumo interno sería limitada.

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Inflación, dólar y deuda entre los desafíos

La consultora también advierte que la estacionalidad del ingreso de dólares provenientes del agro podría generar mayores presiones cambiarias durante la segunda mitad del año, dificultando que la inflación logre estabilizarse por debajo del 2% mensual de manera sostenida.

Además, señala que el calendario de vencimientos de deuda en moneda extranjera supera los US$15.000 millones en 2027, un año que además estará marcado por el proceso electoral, considerado por diversos analistas como un factor de riesgo para la estabilidad financiera y cambiaria.

En este contexto, el escenario previsto es de crecimiento económico agregado, pero con beneficios distribuidos de manera desigual entre sectores productivos y regiones del país, lo que limita la posibilidad de una mejora homogénea en las condiciones de vida de la mayoría de la población.