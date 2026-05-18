18 de mayo de 2026 - 21:28

Los salarios registrados volvieron a perder con la inflación en marzo y acumulan siete meses de caída

Aunque el índice general logró empatar el 3,4% de inflación mensual, los trabajadores formales continúan rezagados, según el Indec.

Los salarios volvieron a perder con la inflación

Los salarios volvieron a perder con la inflación

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Según los últimos datos publicados por el INDEC, el índice general de salarios registró en marzo de 2026 un incremento del 3,4%, una cifra que igualó exactamente la inflación del mismo período.

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Sin embargo, los trabajadores registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación en marzo, sumando así siete meses consecutivos con variaciones inferiores a las de los precios. Mientras que el IPC fue del 3,4%, los sueldos de los empleados formales crecieron solo un 3%.

La brecha se vuelve más evidente al analizar el primer trimestre de 2026: los salarios totales subieron un 8,6%, pero no alcanzaron a compensar el 9,4% de inflación acumulada en ese lapso.

Índice de Salarios
Índice de Salarios de marzo de 2026

Índice de Salarios de marzo de 2026

En términos interanuales, la situación es similar: los salarios del sector registrado crecieron un 28,1%, quedando significativamente por debajo del 32,6% de inflación acumulada en el mismo período,.

La disparidad sectorial: estatales vs. privados

Dentro del sector formal, se produjo un fenómeno llamativo en marzo. Los salarios públicos mostraron una recuperación del 5%, impulsados principalmente por el sector público nacional, que registró un aumento del 5,8%.

Por el contrario, los trabajadores del sector privado registrado fueron los más perjudicados del mes, con una suba de apenas el 2,1%, muy por debajo de la evolución general de los precios,.

Por su parte, el sector privado no registrado (informal) mostró un incremento del 4,7% en marzo y una sorprendente suba interanual del 74,4%. No obstante, el propio INDEC advierte que estas cifras del sector informal deben tomarse con cautela, ya que presentan un rezago estadístico de cinco meses en su medición,.

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