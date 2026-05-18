Cuánto cuesta remodelar un baño de clase media en Argentina en mayo de 2026

Las remodelaciones dentro del hogar volvieron a convertirse en uno de los gastos necesarios. Entre aumentos de materiales, mano de obra y costos de instalación, renovar ambientes clave como la cocina o el baño exige hoy presupuestos considerablemente más elevados que años atrás.

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En el contexto de una inflación inestable , algunas familias comenzaron a preguntarse cuantos ahorros se necesitan para realizar una reforma integral del baño en la actualidad. Aunque el valor final depende del tamaño del espacio y de los materiales elegidos, especialistas del sector coinciden en que incluso un baño estándar de clase media ya implica una inversión millonaria en Argentina.

Algunos presupuestos iniciales no contemplan imprevistos frecuentes durante la renovación.

Según estimaciones actuales del mercado, una remodelación integral de baño de entre 4 y 6 metros cuadrados puede costar entre $9.500.000 y $14.500.000 en Argentina durante mayo de 2026. Traducido al dólar paralelo, esto representa aproximadamente entre u$s3.200 y u$s4.800, aunque el valor final puede modificarse según la cotización y la calidad de los materiales seleccionados.

En reformas de estándar medio , donde se utilizan marcas reconocidas como Ferrum o Roca para sanitarios y FV en griferías, el valor promedio por metro cuadrado ronda actualmente entre $750.000 y $850.000.

Gran parte del gasto corresponde a los materiales principales

Allí se incluyen artefactos sanitarios, cerámicos o porcelanatos, griferías, muebles y accesorios básicos del baño. Dependiendo del diseño elegido y del nivel de terminación buscado, este rubro puede ubicarse aproximadamente entre $4.500.000 y $6.500.000.

La mano de obra representa otro porcentaje importante del presupuesto total

Trabajos de albañilería, demolición, colocación de revestimientos y tareas de plomería pueden costar entre $2.500.000 y $3.500.000, especialmente cuando la reforma requiere modificaciones profundas dentro del ambiente.

colocación de y tareas de pueden costar entre y especialmente cuando la reforma requiere modificaciones profundas dentro del ambiente. A eso se suma la instalación sanitaria y eléctrica , un aspecto que muchas personas suelen subestimar al calcular el gasto total. Renovar conexiones de agua, desagües, iluminación y cableado puede agregar entre $1.500.000 y $2.000.000 adicionales dependiendo de la complejidad de la obra.

, un aspecto que muchas personas suelen subestimar al calcular el gasto total. Renovar y puede agregar entre y adicionales dependiendo de la complejidad de la obra. Finalmente, aparecen los detalles de terminación, como pintura, accesorios, espejos, mamparas y elementos decorativos. Aunque parecen gastos menores, pueden sumar entre $1.000.000 y $1.500.000 extras dentro del presupuesto general de remodelación.

reforma de baño Una renovación moderna puede aumentar significativamente el valor general de la propiedad. WEB

Los detalles que pueden hacer que el presupuesto aumente mucho más

Uno de los factores que más influye en el costo final es la antigüedad del baño. Cuando la instalación supera los 15 años, es recomendable reemplazar completamente las cañerías de agua y desagüe para evitar futuros problemas de filtraciones o roturas internas.

Este tipo de trabajos implica demolición adicional y tareas de plomería más complejas, lo que incrementa notablemente tanto el tiempo de obra como el presupuesto final. En algunos casos, las reparaciones estructurales terminan representando una parte importante del gasto total.

Otro elemento que modifica considerablemente el precio es el tipo de revestimiento elegido . Los porcelanatos de gran formato se volvieron tendencia por su aspecto moderno y elegante, pero su colocación requiere mayor precisión técnica y mano de obra especializada, algo que eleva los costos frente al cerámico tradicional.

. Los de gran formato se volvieron tendencia por su aspecto moderno y elegante, pero su colocación requiere mayor técnica y algo que eleva los costos frente al cerámico tradicional. El mobiliario también puede marcar grandes diferencias. Los vanitorys flotantes, espejos retroiluminados con LED y muebles fabricados a medida son cada vez más solicitados en baños modernos, aunque agregan varios millones adicionales dependiendo del diseño y calidad de terminación.

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Aunque el baño es uno de los espacios más pequeños de la vivienda, hoy representa una de las remodelaciones más caras dentro del hogar.