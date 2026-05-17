Cuánto cuesta una casa prefabricada en Argentina de 2 dormitorios, 1 baño y 1 cocina en mayo de 2026

Comprar una vivienda tradicional en Argentina se volvió cada vez más complicado para muchas familias debido al constante incremento de los costos de construcción y del valor de las propiedades. Frente a ese escenario, las casas prefabricadas comenzaron a ganar protagonismo como una alternativa más accesible, rápida de montar y adaptable a distintos presupuestos.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 18 de mayo

En una actividad económica inestable, las opciones que más llaman la atención aparece un modelo modular que ofrece dos dormitorios, baño completo y cocina equipada dentro de una estructura transportable. Aunque este tipo de vivienda se popularizó en plataformas internacionales como Amazon , existen varios detalles desconocidos sobre el verdadero costo de instalar una unidad de estas características en Argentina .

Es una alternativa que comienza a considerarse con frecuencia ante los altos costos de construir.

El modelo internacional de vivienda ofrece una solución compacta pero funcional. La vivienda incluye:

Dependiendo del fabricante y del presupuesto disponible, algunos modelos permiten ampliar la cantidad de habitaciones hasta cinco dormitorios o incorporar extras como calentadores de agua instantáneos, sanitarios ecológicos y paquetes de electrodomésticos.

En cuanto a la estructura, estas viviendas suelen construirse con acero galvanizado y paneles reforzados de alta resistencia. Según especifican los fabricantes internacionales, están preparadas para soportar condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas y ciertos niveles de actividad sísmica.

Además, incluyen aislamiento térmico y acústico, algo fundamental para mejorar el confort interior durante el invierno y el verano. Esta característica resulta especialmente importante en regiones argentinas donde las temperaturas suelen ser extremas durante gran parte del año.

Otro detalle que atrae a muchos compradores es la posibilidad de transportar la vivienda. Al tratarse de módulos desmontables o plegables, pueden trasladarse mediante camiones de plataforma estándar.

precio casa prefabricada El precio final de la casa depende de múltiples factores. WEB

Cuánto cuesta instalar una de estas casas en Argentina en 2026

Aunque algunas publicaciones internacionales muestran precios cercanos a los 8.000 euros, la realidad en Argentina es bastante más compleja. Plataformas como Amazon no ofrecen envío directo al país para este tipo de estructuras debido al enorme peso, dimensiones del módulo y dificultades logísticas asociadas al transporte internacional.

Por ese motivo, el costo final depende de varios factores que van mucho más allá del precio inicial del fabricante. En mayo de 2026, una casa prefabricada de este estilo puede ubicarse aproximadamente entre los 9.600 y los 24.000 dólares según el nivel de equipamiento, tamaño y configuración elegida.

depende de que van mucho más allá del precio inicial del fabricante. En una casa prefabricada de este estilo puede ubicarse aproximadamente entre los y los según el nivel de y Las versiones más económicas corresponden generalmente a modelos plegables básicos o estructuras de menor superficie. Estos formatos suelen costar entre 9.600 y 14.000 dólares y ofrecen divisiones simples sin demasiados accesorios adicionales ni electrodomésticos complejos incorporados.

corresponden generalmente a o Estos formatos suelen costar entre y y ofrecen sin demasiados accesorios adicionales ni electrodomésticos complejos incorporados. Por otro lado, las opciones más completas y totalmente equipadas pueden alcanzar valores de entre 15.000 y 25.000 dólares. Allí ya se incluyen mejoras como aislamiento reforzado, baño terminado con mampara, cocina instalada en acero inoxidable y diferentes extras pensados para una experiencia más confortable.

y pueden alcanzar valores de entre y dólares. Allí ya se incluyen mejoras como con mampara, en acero inoxidable y diferentes pensados para una experiencia más confortable. En la actualidad del mercado argentino, los costos base de importación y adquisición pueden oscilar aproximadamente entre 6.400.000 y 11.000.000 de pesos, aunque el valor final puede aumentar considerablemente dependiendo de la cotización del dólar, impuestos y gastos adicionales.

Y justamente ahí aparece uno de los puntos más importantes: el precio publicado no contempla varios costos indispensables para dejar la vivienda completamente operativa. El traslado mediante camiones especiales y grúas puede representar una suma importante dependiendo de la distancia entre el puerto o fábrica y el terreno elegido.

También es necesario preparar previamente la superficie donde se instalará la casa. Aunque estas estructuras se adaptan a distintos terrenos, requieren plateas de hormigón o pilotes nivelados para garantizar estabilidad y seguridad.

A eso se suman las conexiones externas de electricidad, agua potable y sistemas cloacales o pozos sépticos, ya que la vivienda solo incorpora las instalaciones internas preparadas para enlazarse con los servicios públicos.

precio casa prefabricada WEB

Gracias a su rapidez de instalación, posibilidad de personalización y estructuras cada vez más resistentes, este tipo de hogares gana terreno en distintos países y también despierta interés creciente en Argentina.