Becas Progresar Obligatorias: cómo chequear si recibo el beneficio y cuándo será el primer pago

El Ministerio de Capital Humano comenzó a aprobar las solicitudes de las Becas Progresar Obligatorias para estudiantes de nivel obligatorio. Con las primeras altas confirmadas, Anses prepara el cronograma para acreditar los primeros pagos del programa.

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De acuerdo con lo informado, el primer pago de las Becas Progresar se realizaría en breve para los estudiantes que ya fueron aprobados y dados de alta. Además, los beneficiarios cobrarán los montos de manera retroactiva desde el inicio de la convocatoria.

Los estudiantes que se anotaron en las Becas Progresar Obligatorias deben ingresar a la página oficial del programa utilizando su usuario y contraseña de Mi Argentina. Dentro del sistema podrán consultar el estado de la solicitud y verificar si fueron aprobados por el Ministerio de Capital Humano .

El monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 brutos.

En caso de rechazo, la plataforma informa el motivo por el cual no se aprobó la inscripción. Desde el organismo señalaron que no existe un plazo fijo para recibir una respuesta, por lo que algunas solicitudes pueden aprobarse antes que otras.

Una vez otorgada el alta en el programa, el estudiante recibe el pago de manera retroactiva. Esto significa que Anses liquida los meses acumulados desde la apertura de la convocatoria. Según lo previsto, los primeros pagos se acreditarían en junio de 2026.

Actualmente, el monto mensual de las Becas Progresar es de $35.000 brutos. Sin embargo, los beneficiarios cobran $28.000 netos por mes debido a la retención del 20%, que se libera una vez acreditada la regularidad escolar.

La línea Progresar Obligatorio contempla hasta 12 cuotas distribuidas de la siguiente manera:

8 cuotas mensuales regulares con retención del 20%.

regulares con retención del 20%. 2 cuotas estímulo por actividades formativas.

por actividades formativas. 2 cuotas adicionales para estudiantes que terminen el año sin adeudar materias.

Qué pagos realizó Anses y cuándo volverá la inscripción a Becas Progresar

Anses realizó la última acreditación correspondiente al ciclo lectivo 2025 el pasado 29 de abril. En esa fecha, el organismo pagó saldos pendientes a beneficiarios que habían cumplido con las condiciones académicas exigidas por el programa.

Billletes peso argentino Los estudiantes pueden verificar el estado de la inscripción desde Mi Argentina. Web

La acreditación incluyó el pago del 20% retenido durante el año y las cuotas estímulo vinculadas al rendimiento académico. Este mecanismo continúa vigente en todas las líneas de Becas Progresar y busca garantizar la continuidad educativa de los estudiantes.

El esquema alcanza a alumnos de:

Educación obligatoria.

Educación superior terciaria y universitaria.

Progresar Enfermería .

. Formación profesional.

Además, ya finalizó la inscripción a las Becas Progresar Obligatorias. Según lo previsto, la próxima convocatoria volvería a habilitarse en agosto de 2026, aunque todavía no fue confirmada oficialmente por el Gobierno.