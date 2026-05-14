Parque Solar El Quemado: inaugura en Las Heras el megaproyecto de YPF aprobado por el RIGI

El Parque Solar El Quemado será inaugurado este jueves 14 de mayo en Las Heras con la presencia de autoridades nacionales y provinciales. El proyecto, desarrollado por YPF Luz junto a EMESA, se convirtió en el primer emprendimiento aprobado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El intendente de Las Heras, molesto con la visita de Adorni: "Debería evitar estos actos y presentar su renuncia"

Del acto participarán el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de funcionarios locales. El parque impulsado por YPF Luz demandó una inversión cercana a los 211 millones de dólares y tendrá capacidad para abastecer con energía renovable a más de 230 mil hogares , además de evitar la emisión de más de 385 mil toneladas de dióxido de carbono por año .

El Parque Solar Fotovoltaico El Quemado está ubicado en el departamento de Las Heras , a 53 kilómetros de la capital mendocina y a 13 kilómetros de la localidad de Jocolí. El proyecto fue desarrollado por YPF Luz junto a EMESA sobre una zona considerada estratégica por sus altos niveles de radiación solar.

El Parque Solar El Quemado demandó una inversión superior a los 210 millones de dólares.

La obra cuenta con una potencia instalada de 305 MW y está integrada por 518.562 paneles solares bifaciales de última generación fabricados por la empresa Jinko de 700 Wp. Los paneles fueron distribuidos en dos sectores, Norte y Sur, junto a sistemas de seguidores solares, inversores de cadena y centros de transformación asociados.

En el informe público difundido por YPF Luz se indicó que “el funcionamiento del PSQ evitará la emisión de más de 385.915 ton de CO2 por año”. Además, la energía generada será incorporada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante una nueva estación transformadora y una conexión con la línea de alta tensión de 220 kV.

La inversión millonaria y las empresas que participaron en la construcción del parque solar

La construcción del Parque Solar El Quemado demandó una inversión estimada en 211 millones de dólares y un plazo de obra de 18 meses. El predio total supera las 600 hectáreas y cuenta con acceso desde la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3.352.

Según la información difundida en el documento público de YPF Luz, “las empresas a cargo de la construcción del PSQ son Distrocuyo y DQD”. Además, precisaron que “Distrocuyo se encarga de la construcción del edificio de control”, mientras que “la empresa DQD realiza el montaje de los paneles solares y su puesta en servicio”.

Durante la etapa de construcción también se realizaron adecuaciones en el sistema de transporte eléctrico para garantizar la correcta operación del parque. Los paneles, trackers e inversores llegaron por buques al puerto de Santiago de Chile y luego fueron trasladados en camiones hasta Mendoza.

Cuándo comenzará a funcionar el Parque Solar El Quemado y cuánta energía generará

La puesta en funcionamiento del parque está prevista para el primer trimestre de 2026, de acuerdo con la información pública difundida por YPF Luz.

Una vez operativo, el emprendimiento tendrá capacidad para generar energía limpia equivalente al consumo de más de 230 mil hogares argentinos. El proyecto contará además con un factor de capacidad estimado en 31,4%, impulsado por las condiciones climáticas y de radiación solar de la zona norte de Mendoza.

Parque Solar El Quemado Un gran avance para el parque solar El Quemado Gobierno de Mendoza

La operación será monitoreada desde el Centro de Operación Remota (COR) de YPF Luz, ubicado en la Torre Puerto Madero de YPF. Desde allí se relevará información vinculada a las condiciones de funcionamiento del parque, la comunicación con CAMMESA y el rendimiento de las instalaciones.

Qué informó YPF Luz sobre el impacto ambiental y social del proyecto

En el documento público difundido para la comunidad, YPF Luz señaló que desde las primeras etapas del desarrollo del proyecto se identificaron y evaluaron “los potenciales riesgos e impactos socioambientales” relacionados con la construcción y operación del parque.

La compañía indicó que durante la etapa de obra las principales emisiones a la atmósfera estuvieron vinculadas al movimiento de suelo y al uso de maquinaria pesada. También detalló que “los residuos generados se clasifican y separan para su gestión mediante empresas habilitadas hasta su disposición final”.

El Estudio de Impacto Ambiental fue elaborado bajo los lineamientos establecidos por la Ley Provincial 5961/92 y las Resoluciones 156/2024 y 007/2025 otorgaron las licencias ambientales correspondientes a Luz del Campo S.A.

Además, el informe sostiene que la estrategia de inversión social y ambiental de la compañía apunta a “mejorar la calidad de vida e infraestructura de las comunidades donde operamos”, además de “fomentar el uso eficiente de energía y de energías renovables”.