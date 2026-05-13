Hasta el 29 de mayo, el Banco Nación ofrece créditos con tasa del 24% a productores vitivinícolas mendocinos

La feria Sitevinitech 2026 ofrece, además de la posibilidad de conocer maquinarias, tecnología e innovaciones para la vitivinicultura y el agro en general, la de hacer negocios. En ese marco, el Banco Nación ofrece en Mendoza créditos productivos con una tasa del 24% , en lugar de la habitual de 37%.

El director general de Sitevinitech, Arturo Yaciofano , explicó que, durante los tres días, se espera la visita de personas de Uruguay, Bolivia, Perú, México y Chile, y que han desarrollado un fuerte trabajo para internacionalizar la feria. Esto, porque el encuentro tiene como finalidad asegurar un buen volumen de negocios a los expositores.

“Esta es una feria que brinda oportunidades de lo que llamamos nosotros B2B, que es de negocio a negocio. Sirve para vender. Y en ese marco hemos cerrado un acuerdo importantísimo con el Banco Nación Argentina, ayudados por el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, y algunas empresas, y estamos con una tasa muy agresiva para cerrar negocios en estos días ”, anunció.

Y sumó que, “ desde hoy y hasta el 29 de mayo se pueden cerrar negocios con una tasa que pasa del 37%, que es la tasa normal del Banco Nación, al 24% para préstamos a 48 meses. Y con tarjeta Pyme y Agro la tasa es del 25% ”. “Creemos que va a ser una herramienta fundamental para cerrar muy buenos negocios en esta feria”, concluyó.

El financiamiento apunta a brindar opciones especialmente diseñadas para impulsar inversiones, incorporación de tecnología y desarrollo productivo. La línea está orientada a inversiones productivas y adquisición de equipamiento.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo, en sus palabras en el acto de apertura, agradeció al Banco Nación, “que acompaña con herramientas concretas de financiamiento, fundamentalmente en esta etapa”. Recordó que desde el Gobierno provincial han trabajado con subsidio de tasas y varios programas para acompañar al sector, “porque detrás de cada botella de vino que sale de la provincia hay mucho más que un producto. Hay trabajo, hay inversión, hay riesgo y hay futuro”.

image El director general de Sitevinitech, Arturo Yaciofano, anunció la línea de créditos con tasa agresiva que ofrece el Banco Nación a productores mendocinos hasta el 29 de mayo.

Importancia del acceso al crédito

Marcos Jofré, vicepresidente de Bodegas de Argentina, mencionó que se habla de la crisis de la industria, pero también hay oportunidades, ligadas a la productividad y la innovación, particularmente en sustentabilidad.

Consideró que es muy importante ofrecer oportunidades de financiación para los pequeños productores, y las pequeñas y medianas bodegas, que “hace muchos años que se les ha hecho difícil lograr productividad por la falta de inversión, muchas veces por no poder acceder simplemente a los dólares para poder comprar”.

En esa línea, subrayó que es importante aprovechar este momento, porque él (es CEO de Bodega Trivento) tiene la oportunidad de hablar con clientes de diversas partes del mundo y hay muchas oportunidades en el mercado. “Pero estas oportunidades solo las vamos a capturar con productividad, innovación y mucho trabajo de profesionales en la industria muy capacitados para hacerlo”, resaltó.