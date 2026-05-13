Ya fue la Ley de Alquileres: desde mayo, los inquilinos pagarán un monto adicional según su tipo de contrato

La Ley de Alquileres ya no rige para los nuevos contratos firmados desde el DNU 70/2023 , pero eso no significa que todos los alquileres aumenten igual. En mayo, muchos inquilinos deberán pagar un monto adicional según el tipo de contrato , la fecha de inicio y el índice acordado.

Caos aéreo en Estados Unidos: más de 1900 vuelos demorados y 158 cancelados en un día

Cómo hacer la receta del arroz a la cubana que sirve para sacarte de apuros en poco tiempo

La clave está en mirar la letra chica. Hoy conviven contratos viejos ajustados por ICL , contratos alcanzados por el coeficiente Casa Propia y acuerdos más recientes que pueden actualizarse por IPC , dólar u otro mecanismo pactado entre las partes.

Los contratos firmados antes del 18 de octubre de 2023 suelen estar bajo el esquema anterior, con actualización por Índice de Contratos de Locación . En esos casos, el aumento depende de la fecha exacta en la que corresponde renovar el valor.

Los contratos firmados entre el 18 de octubre y el 28 de diciembre de 2023 quedaron alcanzados por la reforma que utilizó el coeficiente Casa Propia , con actualizaciones semestrales. Para mayo, ese índice aparece como referencia para quienes cumplen el período de ajuste.

En cambio, los contratos celebrados desde el 29 de diciembre de 2023 quedaron bajo un esquema de mayor libertad contractual. Allí puede aparecer un ajuste por IPC trimestral , actualización cuatrimestral u otra fórmula acordada por propietario e inquilino.

Cuánto se suma si el contrato ajusta por IPC

Para contratos recientes que pactaron una actualización por inflación cada cuatro meses, el cálculo se hace acumulando los últimos datos disponibles del Índice de Precios al Consumidor. En una simulación publicada para mayo, se tomaron los datos de diciembre, enero, febrero y marzo.

Alquileres.jpg

Con ese esquema, el aumento acumulado ronda el 12,5%. Por ejemplo, un alquiler de $650.000 pasaría a ubicarse cerca de $731.600, siempre que el contrato haya pactado ese mecanismo y esa frecuencia de actualización.

El punto central es que no se trata de un aumento nacional obligatorio. Es un cálculo que sirve para los contratos que tienen cláusula por IPC y actualización en mayo, pero no reemplaza lo que figure firmado entre las partes.

Qué pasa con ICL y Casa Propia

En los contratos que aún usan ICL, el porcentaje puede variar según el período exacto que se mida. Para actualizaciones cuatrimestrales informadas en mayo, el índice se ubicó cerca del 9,3%, aunque cada caso debe revisarse con fecha precisa.

Para contratos alcanzados por Casa Propia, el ajuste semestral informado para mayo fue cercano al 15,1%. Ese coeficiente combina salarios e inflación con un mecanismo de tope, según la fórmula oficial.

Por eso, dos inquilinos pueden vivir en viviendas similares y pagar aumentos distintos en el mismo mes. La diferencia no está solo en el precio inicial, sino en el índice pactado, la fecha de inicio y la periodicidad de la actualización.

Qué conviene revisar antes de pagar