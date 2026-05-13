Vitrina global para empresas tecnológicas mendocinas: Cancillería extiende "Next From Argentina"

Imaginá que tu empresa aparece en el sitio web de la embajada argentina en Alemania, en Japón, en Estados Unidos. Que un inversor en Singapur o un potencial cliente en Amsterdam puede encontrar tu producto con un par de clics, avalado institucionalmente por el Estado nacional. Eso es lo que ofrece Next from Argentina , el portfolio digital de la Economía del Conocimiento que impulsa la Cancillería junto al Ministerio de Economía.

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Y hasta ahora, la iniciativa estaba pensada principalmente para startups y scaleups. Desde esta convocatoria, la puerta se abrió más: PyMES y empresas consolidadas también pueden sumarse. La fecha límite establecida para la convocatoria es el viernes 12 de junio de este año.

La lógica del programa es simple pero potente. Argentina cuenta con más de 150 embajadas y consulados distribuidos por el planeta. Esa red diplomática, que en general se asocia a trámites consulares o visitas de Estado, puede funcionar también como canal comercial: un lugar donde empresas extranjeras buscan proveedores, socios o inversiones, y donde ahora pueden encontrar una ficha detallada de una empresa mendocina de software, biotecnología o servicios profesionales.

El portfolio es bilingüe —español e inglés— e incluye logotipo, descripción del producto o servicio, enlaces al sitio web y redes sociales, y material audiovisual. No es un directorio estático: tiene un motor de búsqueda con filtros, y las fichas pueden actualizarse.

El programa convoca a empresas de todo el país, y la red de socios institucionales que lo respalda es amplia: más de 35 organismos de distintas provincias —cámaras sectoriales, polos tecnológicos, agencias de desarrollo— acompañan la iniciativa. Entre ellos, Mendoza tiene presencia con tres instituciones: la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología de Mendoza , la Fundación Pro Mendoza y el Polo TIC Mendoza . No es un detalle menor en un mapa dominado por Buenos Aires y Córdoba.

Para las empresas mendocinas del sector, la convocatoria abre una ventana de visibilidad internacional gratuita y con respaldo del Estado nacional.

Quiénes pueden postularse y cómo

La convocatoria está abierta a empresas argentinas legalmente constituidas que pertenezcan a la Economía del Conocimiento en cualquiera de sus ramas: software, servicios informáticos, biotecnología, nanotecnología, aeronáutica, servicios profesionales y tecnología espacial, entre otras. El requisito central es tener una propuesta con potencial de escala internacional —ya sea para exportar servicios o para atraer inversión del exterior.

Las empresas más jóvenes, incluso sin ventas consolidadas, también pueden participar si tienen un producto mínimo viable (MVP) y el aval de alguna institución reconocida del sector.

Según su trayectoria, cada empresa queda clasificada en una de cinco categorías: MVP, Validación, Tracción, Expansión Internacional o Consolidación Global. La idea es que el portfolio sea útil tanto para quien está dando sus primeros pasos en mercados externos como para quien ya exporta de forma recurrente.

La inscripción es gratuita y permanente, a través del formulario disponible en el sitio web de la Cancillería: cancilleria.gob.ar/es/next-argentina-startup-portfolio

FUENTE: nota.texto7