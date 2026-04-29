El Polo TIC Mendoza renovó sus autoridades

El Polo TIC Mendoza celebró ayer su asamblea general cerrando un ciclo de dos años. La jornada la condujo el actual secretario Juan Pablo Butrón , quien continúa con la próxima gestión, dando forma a una tarde que tuvo el ritmo natural de una despedida ordenada: primero la palabra de la presidenta saliente Emilce Vega Espinoza , que repasó junto a su equipo todo lo trabajado en el período; luego la presentación del estado financiero de la entidad a cargo del Revisor de Cuentas Víctor Doctorovich ; y finalmente la votación que definió quiénes conducirán el Polo durante los próximos dos años.

En dos años, la institución creció en orden, en socios y en vínculos. La morosidad bajó del 90% al 5%, el patrimonio neto se multiplicó por 15 y la base de miembros pasó de menos de 60 a más de 120 empresas, universidades y organismos. Se incorporó un sistema de gestión integral que profesionalizó el funcionamiento interno y permitió que la energía de la institución se volcara hacia generar valor a los socios.

En lo que hace a lo internacional, al Polo firmó acuerdos con clusters tecnológicos de Perú, y Rumanía y entable relaciones con Cámaras Tech de Chile y Uruguay, se posicionó como socio estratégico en el catálogo "Next From Argentina" de Cancillería (la vidriera internacional del ecosistema de startups y scaleups tecnológicas de argentina) y estableció una embajada en Valencia, España. A nivel nacional, se consolidó la articulación con las cámaras TIC de San Juan y San Luis y se reforzó la presencia activa en CESSI y la Red Federal de Polos, dos espacios clave para que Mendoza tenga voz en la agenda tech del país. También se avanzó en la incorporación a la Red Iberoamericana de Parques Científicos y Tecnológicos y se firmó un acuerdo con la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), acompañando una de las conversaciones más relevantes del sector en este momento.

Puertas adentro, el Polo también apostó por el ecosistema local: se integró a la Mesa de Logística, se acompañó la creación de la Mesa Académica y se profundizó la articulación con la Universidad de Mendoza, la UNCUYO, Universidad Champagnat y la Universidad Maza, entre otras instituciones.

En formación y visibilidad sectorial, se capacitaron 400 personas en inteligencia artificial, robótica y desarrollo de software a través de 12 programas formativos. Además se crearon los Premios Polo TIC con dos ediciones a la fecha (con más de 40 postulaciones en la edición 2025) y se lanzó el ciclo Pilares Tech junto a este diario. La institución también logró, tanto como Polo como a través de sus socios, cinco nominaciones a los Premios Sadosky, el reconocimiento más importante del sector tecnológico argentino.

Las palabras de quienes se van

La gestión estuvo conducida por Emilce Vega Espinoza junto a los Vicepresidentes Federico Morábito (Sector Público), Alberto Aguiló (Sector Privado) y Gastón Jaren (Sector Académico), con Juan Cepparo como Director Ejecutivo y un equipo que acompañó durante los dos años. Al cierre de la asamblea, algunos de ellos tomaron la palabra.

Vega Espinoza cerró con satisfacción, "Entregué todo de mí y tengo un equipo que siempre me acompañó, eso fue fundamental." Reconoció que asumir no fue fácil —venía del sector público y eso generó algunas miradas al principio— pero lo vivió como un desafío superado. Y dejó en claro que el cargo no define su vínculo con la institución: "No me voy hoy del Polo. Dejo de ser presidenta, pero voy a seguir participando activamente, porque cuando uno conoce este lugar no se quiere ir."

Morábito valoró el camino recorrido sin esquivar lo que queda pendiente, "Hay muchas cosas por seguir trabajando, pero hubo una gran evolución. El Polo ha tomado una impronta diferente y eso se vio en el ecosistema, en los medios, en la gestión." Para él, lo más valioso fue el espíritu con el que se trabajó: "Eso no es un grupo de empresarios ni el gobierno. Es la cultura de la innovación que permea en cada uno."

Alberto Aguiló y Emilce Vega Espinoza

La nueva conducción

Por votación a mano alzada, los socios eligieron a Alberto Aguiló como nuevo presidente. El nuevo directorio queda conformado por Pablo Navarro (vicepresidente sector público), José Bosdari (vicepresidente sector privado), Mariana Brachetta (vicepresidente académico), Juan Pablo Butrón (secretario), Diego Caso (prosecretario), Sebastián Saieg (tesorero), Patricia Soria (protesorera), María José Rubio Nanclares (directora de relaciones institucionales),Pablo Ingrassia (revisor de cuentas titular), Débora Agostino (revisora de cuentas suplente) y los vocales Danilo Vezzoni, Daniel Suilar y Leticia Marchetti y la continuidad de Juan Cepparo (Director Ejecutivo) y María Jesús Abril (Comunicación).

Esta comisión, se complementa con una Comisión Ampliada en la que están colaborando: Alejo Cardoso, Maxiliano Campanella, Lautaro Celedon, Ezequiel Prieto, Martín Sanchez, Emilce Vega Espinoza, Federico Morabito, Rodolfo Giro, Yenien Evangelista y Juan Cruz Bobillo.

En sus primeras palabras como presidente electo, Aguiló marcó el rumbo, "Empezar a pensar cómo impulsar desde este espacio para que Mendoza entre en la Economía del Conocimiento en serio" También señaló que el Polo se ha convertido en "el articulador natural de la Economía del conocimiento y del Sector Tech en Mendoza" y planteó el desafío de sumar a ese ecosistema no solo a másempresas, sino mejorar la calidad de todo el Ecosistema de la Provincia, conmás internacionalización, más certificaciones y más colaboración y articulación entre actores. "Lograr que todo ese ecosistema tech crezca en conjunto y se beneficie de hacer cosas juntas", resumió.

La nueva gestión tiene hasta 2028 para trabajar en estos desafíos.