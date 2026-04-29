Wines of Argentina renueva su Directorio: nuevo presidente y estrategia para el vino argentino

Wines of Argentina (WofA) renovó su Directorio para el período 2026-2028 y definió una nueva conducción enfocada en fortalecer e l posicionamiento internacional del vino argentino . Lucas Löwi , de Bodega Terrazas de los Andes, asumió como nuevo presidente de la entidad, en una etapa marcada por la búsqueda de mayor competitividad global.

La vicepresidencia quedó en manos de Sofía Pescarmona , de Bodega Lagarde, en un esquema de gestión que apunta a consolidar la presencia del vino argentino en mercados estratégicos. La organización avanza con una agenda centrada en premiumización, digitalización y sostenibilidad como ejes de desarrollo.

La Asamblea General Ordinaria de Wines of Argentina oficializó la renovación del Directorio y el inicio de un nuevo ciclo institucional. En ese marco, Lucas Löwi detalló el enfoque que tendrá su gestión al frente de la entidad.

“ Asumimos este desafío junto a Sofía, el Comité y este nuevo Directorio, con la visión de potenciar la sinergia de nuestras bodegas socias. Respaldados por la capacidad técnica del equipo de WofA, estamos comprometidos a profundizar el profesionalismo de la gestión, donde la inteligencia de mercado sea el puente directo hacia la rentabilidad y la competitividad real de nuestras etiquetas . Buscamos consolidar una institución ágil, que no solo reaccione a las tendencias globales, sino que se anticipe a ellas para asegurar el prestigio del negocio en el largo plazo”, expresó el presidente.

En la misma línea, Sofía Pescarmona remarcó el valor del trabajo colectivo dentro del sector vitivinícola. “Desempeñar este nuevo rol en Wines of Argentina es un honor para mí. Creo profundamente en el valor del trabajo colectivo para continuar posicionando al vino argentino en el mundo desde nuestra identidad, nuestro paisaje y la calidad de quienes lo hacen posible”, señaló.

Mercados clave, sostenibilidad y una estrategia para potenciar el vino argentino

La nueva conducción de WofA tendrá como prioridad reforzar la presencia del vino argentino en mercados internacionales clave como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Europa y Asia. El objetivo es ampliar la participación global del sector hacia 2030 mediante una estrategia sostenida de promoción y posicionamiento.

En paralelo, la entidad continuará desarrollando programas que integren oportunidades de negocios para las bodegas con instancias de formación y difusión sectorial. También se profundizará la implementación de “The Wine for Now”, la narrativa que busca reposicionar la imagen del vino argentino ante nuevas audiencias internacionales.

Otro eje central será la continuidad de la Red Sustenta Vitis, el programa de sostenibilidad financiado por la Unión Europea, que impulsa prácticas innovadoras dentro de la industria. Con este enfoque, Wines of Argentina busca consolidar una gestión más ágil, moderna y alineada con las tendencias del mercado global del vino.