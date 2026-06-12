Desarrollo inmobiliario: Chacras de Coria suma un nuevo espacio comercial con propuesta gastronómica y de encuentro

Un nuevo espacio comercial y gastronómico se prepara para abrir sus puertas en Mendoza, con una propuesta que combina compras, gastronomía y encuentro en un mismo entorno. El proyecto forma parte de una iniciativa que busca consolidar un punto de referencia urbano en la zona de Luján de Cuyo , integrando servicios, experiencias y vida cotidiana.

El Borgo , ubicado en Chacras de Coria , avanza en la etapa final de su desarrollo con la inauguración de El Zoco y La Recova , una plaza comercial pensada como espacio de circulación, permanencia y encuentro. El proyecto inmobiliario suma así un nuevo componente que articula residencias, hotel y áreas comerciales dentro de un mismo ecosistema urbano.

El anuncio de la etapa final del proyecto incluye la apertura de El Zoco y La Recova , dos espacios complementarios que conforman una nueva plaza comercial y gastronómica en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. La propuesta fue presentada como un lugar pensado para recorrer, disfrutar y encontrarse , integrando locales comerciales, gastronomía y experiencias de uso cotidiano.

En palabras de Franco Yanelli , integrante del equipo del proyecto: “ El Zoco y La Recova retoman la lógica del mercado de pueblo, pero adaptada a una nueva forma de vivir. No es solo un espacio comercial: es un punto de encuentro que ordena la vida cotidiana, eleva la calidad de la oferta en la zona y, al mismo tiempo, se convierte en el motor que activa todo el desarrollo. Es donde empieza a suceder El Borgo”.

El nuevo polo buscará convertirse en un punto de encuentro para residentes, visitantes y turistas en Luján de Cuyo.

El mismo referente agregó: “Desde el inicio pensamos el Zoco y la Recova como el corazón cotidiano del Borgo . No queríamos hacer un paseo comercial más, sino recuperar algo mucho más simple y valioso: el mercado de pueblo, ese lugar donde las personas se encuentran alrededor del producto, la conversación y la vida diaria”.

La propuesta reúne rubros como gastronomía de autor, cafés de especialidad, mercado de frescos, vinos, bares especializados, charcutería, delicatessen y boutiques de carnes, con una lógica inspirada en los antiguos mercados de pueblo. El recorrido busca ser dinámico, con circulación constante y una experiencia sensorial marcada por aromas, productos y diversidad de ofertas.

Un espacio comercial que potencia un nuevo polo en Luján de Cuyo

Más allá de su dimensión comercial, El Zoco y La Recova cumplen un rol estructural dentro del proyecto general, funcionando como punto de encuentro cotidiano para residentes, visitantes y turistas. Su diseño apunta a elevar la calidad de servicios en la zona y a generar actividad permanente dentro del conjunto urbano.

Copia de 25-12 II El Borgo, Armentano © Luis Abba-9 El espacio incluirá mercado de frescos, cafés de especialidad, restaurantes y propuestas vinculadas al bienestar.

El desarrollo integra además residencias, hotelería y espacios públicos, lo que permite construir un entorno activo durante todo el año. Esta combinación de usos posiciona al proyecto como un nuevo polo urbano en crecimiento dentro de Luján de Cuyo, con fuerte impronta en la experiencia de vida y consumo.

En este sentido, la propuesta no se limita a la apertura de un espacio comercial, sino que busca consolidar una nueva forma de habitar la ciudad, donde la interacción social, la gastronomía y el diseño urbano conviven en un mismo ecosistema.