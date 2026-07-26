Caputo defendió el ajuste fiscal y afirmó que la economía está en el camino correcto

El ministro de Economía, Luis Caputo , sostuvo que el Gobierno nacional está resolviendo los problemas estructurales de la economía argentina mediante una política centrada en el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público. Según afirmó, la diferencia con administraciones anteriores radica en que la gestión de Javier Milei decidió abordar el origen de los desequilibrios económicos.

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Durante una entrevista televisiva, el funcionario aseguró que durante años se intentó explicar la crisis argentina a partir de factores como la deuda, el tipo de cambio o la inflación, mientras que, a su entender, el verdadero problema era que el Estado gastaba sistemáticamente más de lo que recaudaba .

“Hubo políticos que trataron de venderle al país que los problemas eran otros, como la deuda, el dólar o la inflación, y buscaban soluciones como defaultear la deuda, el cepo al dólar o un control de precios, pero seguían teniendo déficit y los problemas no se arreglaban nunca ”, expresó.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que la actual administración recibió una situación económica compleja y consideró que muchas veces se subestima el escenario heredado al inicio del mandato.

En ese sentido, mencionó que el Gobierno asumió con una inflación diaria del 1,5% , elevados niveles de pobreza y problemas de abastecimiento, contexto que, según explicó, obligó a implementar un fuerte ajuste del gasto público desde el comienzo de la gestión. “El camino es el correcto, no quiere decir que sea fácil, pero es lo adecuado” , sostuvo.

Caputo explicó que una de las primeras decisiones económicas fue eliminar un nivel de gasto que, según indicó, se encontraba aproximadamente un 30% por encima de los ingresos del Estado, medida que fue acompañada por políticas fiscales, monetarias y cambiarias destinadas a estabilizar la economía.

El ministro aseguró que el plan evitó una crisis mayor

El funcionario afirmó que la combinación de esas medidas permitió evitar un escenario crítico sin recurrir, según sus palabras, a mecanismos que afectaran la propiedad privada. Además, cuestionó la respuesta adoptada por gobiernos anteriores frente a otras crisis económicas.

“Lo más importante de lo que hicimos fue sincerar el verdadero problema, resolverlo con un programa económico que evitó la crisis y haberlo hecho sin atropellar la propiedad privada”, manifestó.

Durante la entrevista, el ministro también valoró el respaldo del presidente Javier Milei al programa económico y aseguró que la implementación de estas políticas solo fue posible gracias a la coincidencia de criterios entre ambos.

“Cuando lo conocí al presidente, con sus conocimientos económicos entendió todo y dijo: esto es exactamente lo que quiero hacer”, señaló. Asimismo, sostuvo que considera difícil que un programa de estas características pudiera haberse llevado adelante sin ese nivel de respaldo político.

Las proyecciones económicas del Gobierno

Caputo también expresó una visión optimista sobre la evolución de la economía y afirmó que existen condiciones para sostener el crecimiento durante los próximos años.

En ese marco, destacó el desempeño de sectores como el agro, la energía, la economía del conocimiento y las exportaciones de las pymes, al tiempo que consideró que la estabilidad macroeconómica genera nuevas oportunidades para la inversión y la actividad privada.

Finalmente, aseguró que el objetivo del Gobierno es continuar reduciendo los niveles de pobreza e indigencia. “Que los que no llegan a fin de mes sean cada vez menos”, concluyó.

La entrevista completa