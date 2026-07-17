17 de julio de 2026 - 15:58

Uber amplía su inversión en Argentina y promete desembolsar US$ 1.000 millones en los próximos tres años

El presidente de la empresa a cargo de la aplicación de viajes confirmó la noticia tras un diálogo con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Uber anunció una inversión millonaria en Argentina.

Uber anunció una inversión millonaria en Argentina.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Uber amplía su inversión en la Argentina y se comprometió a desembolsar US$ 1.000 millones en los próximos tres años para consolidar su apuesta por el dinamismo del mercado local.

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El presidente y director de operaciones de la compañía, Andrew Macdonald, confirmó esta expansión a través de sus redes sociales, tras una comunicación telefónica con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Macdonald expresó: “Argentina es uno de los mercados más dinámicos de Uber y nuestra convicción de seguir invirtiendo en el país no ha hecho más que fortalecerse”.

Este nuevo plan de inversión eleva el compromiso inicial pactado en marzo por US$ 500 millones a un total de US$ 1.000 millones durante los próximos tres años. La noticia coincide con la proyectada adquisición de Delivery Hero, empresa controlante de PedidosYa.

“Como parte de nuestra intención de adquirir Delivery Hero, estamos apostando al largo plazo en Argentina con un compromiso adicional de US$ 500 millones durante los próximos tres años, que se suma al compromiso de inversión que anunciamos en marzo”, detalló Macdonald en sus plataformas digitales.

Luis Caputo celebra la confianza en la economía argentina

Luis Caputo, Ministro de Economía, celebró la ampliación de la inversión, destacando que la “confianza” depositada en el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei atrae significativos desembolsos al país.

La compañía ya había confirmado una inversión inicial en marzo, luego de una reunión con el equipo económico en el Palacio de Hacienda.

En aquella ocasión, Caputo informó: “En el marco de sus 10 años en el país, la compañía nos anunció una inversión de US$ 500 millones para los próximos tres años para expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario”.

Participantes clave en el anuncio de inversión

En la reunión estuvieron presentes el viceministro de Economía, José Luis Daza, y por parte de Uber, el CEO Dara Khosrowshahi, el gerente general para Argentina Eli Frías, y el head de Uber Eats Argentina, Juan Martín Cappellini.

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