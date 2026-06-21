Uber Eats desembarca en Mendoza y apuesta por el "Dine Out"

Uber Eats confirmó su desembarco en Mendoza y eligió a la provincia como la segunda plaza del país para expandir su negocio de delivery. El anuncio formal se realizará el próximo 29 de junio y tendrá como eje el lanzamiento de Dine Out, una nueva funcionalidad que busca conectar a usuarios con restaurantes, bodegas y experiencias gastronómicas.

La compañía ya inició conversaciones con comercios mendocinos y trabaja en la incorporación de repartidores para el lanzamiento. Además, Mendoza será uno de los primeros mercados donde Uber buscará vincular su negocio de movilidad con propuestas gastronómicas y turísticas.

Según explicó Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina , la empresa forma parte del plan de inversión de más de US$ 500 millones anunciado por Uber y Uber Eats para Argentina durante los próximos tres años. Mendoza será la segunda provincia del país en incorporar Uber Eats, después de Córdoba, donde la plataforma opera desde hace casi dos meses.

"La propuesta tiene varios frentes, pero lo más relevante es que vamos a lanzar con una buena calidad de comercios. Nuestra idea es fomentar principalmente a las pequeñas y medianas empresas", afirmó Cappellini.

El ejecutivo sostuvo que uno de los diferenciales de la plataforma será brindar mayor visibilidad a negocios que, si bien ya participan de aplicaciones de delivery, muchas veces tienen dificultades para destacarse frente a las grandes cadenas. En ese sentido, señaló que Uber desarrolló durante más de 15 años herramientas tecnológicas que permiten a los comercios analizar información y tomar decisiones para mejorar sus ventas.

Según explicó, la compañía ya está trabajando en Mendoza con reuniones y relevamientos junto a restaurantes y otros establecimientos gastronómicos para identificar necesidades y oportunidades antes del lanzamiento oficial.

La estrategia inicial estará concentrada en el Gran Mendoza. Cappellini indicó que la expansión hacia otras localidades llegará de manera progresiva y estará condicionada por la calidad del servicio.

"Vamos a empezar por el Gran Mendoza, un poco como cualquier lógica de marketplace para poder ofrecer buena calidad de servicio. Pero la idea es ir abriéndonos hacia las afueras", señaló.

Uno de los aspectos centrales del desembarco será Dine Out una herramienta orientada a generar visitas presenciales a restaurantes y otros establecimientos. El sistema permitirá que los comercios ofrezcan descuentos, promociones y beneficios para atraer clientes a sus locales.

La iniciativa forma parte de una estrategia que ya se encuentra en etapa piloto en algunas ciudades del mundo. Según detalló Cappellini, comenzó en Sídney y Argentina estará entre los primeros diez países en incorporarla.

"Lo que llamamos Dine Out permite que los locales ofrezcan descuentos y beneficios a los usuarios para mostrar su local y que la gente acceda de manera muy fácil", explicó.

La apuesta adquiere una dimensión particular en Mendoza por el peso que tienen el turismo y la gastronomía dentro de la economía provincial. Desde la empresa consideran que existe una oportunidad para integrar la movilidad, las experiencias turísticas y la oferta gastronómica dentro de una misma plataforma.

Cappellini explicó que ya mantienen conversaciones con bodegas y otros actores del sector turístico para desarrollar propuestas conjuntas. La idea es que los usuarios puedan acceder desde la app a experiencias como degustaciones, visitas o beneficios especiales.