El disparatado precio del tercer vuelo especial a Nueva York que dispuso Aerolíneas para la final del Mundial

Ante la alta demanda de los hinchas argentinos que buscan viajar a la final del Mundial 2026 , Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de un tercer vuelo especial con destino a Nueva York , luego de que las dos operaciones inicialmente programadas agotaran todas sus plazas en menos de 10 minutos .

Minería en Mendoza: APROCAM, Worklift y CasemMza lanzan una capacitación para empresas de transporte

Pasajes a 5.000 dólares: se agotaron en 10 minutos dos vuelos de Aerolíneas Argentinas a Nueva York para la final

El nuevo servicio partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22 , con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) .

La tarifa base para el tramo de ida fue fijada en US$2.200 más impuestos y los pasajes comenzaron a comercializarse a través de los canales oficiales de la compañía y agencias de viajes. Sin embargo, la demanda volvió a dispararse y se agotaron en tan solo 1 hora .

Con esta incorporación, Aerolíneas Argentinas contará con tres operaciones especiales para trasladar a los simpatizantes de la Selección argentina que asistirán al encuentro decisivo frente a España.

Vuelo 1: viernes 17 de julio a las 21.30 ( agotado ).

viernes 17 de julio a las 21.30 ( ). Vuelo 2: sábado 18 de julio a las 9 ( al momento de la publicación de esta nota, sólo hay disponible 4 tickets ).

sábado 18 de julio a las 9 ( ). Vuelo 3: sábado 18 de julio a las 22 (agotado).

Los tres servicios serán operados con aeronaves Airbus A330, de fuselaje ancho, y fueron programados para garantizar que los pasajeros lleguen con tiempo suficiente a Estados Unidos antes de la final que se disputará en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

También están completos los vuelos a Miami

La fiebre mundialista también impactó en la operación habitual de la compañía hacia Estados Unidos.

Desde Aerolíneas Argentinas confirmaron que las dos frecuencias diarias hacia Miami registran ocupación plena durante los días previos al partido decisivo.

Los vuelos operaron el jueves 16 de julio a las 8 y 22.45; el viernes 17 a las 0.30 y 22.45; mientras que para el sábado 18 están previstos despegues a las 8 y 22.45.