17 de julio de 2026 - 13:47

El disparatado precio del tercer vuelo especial a Nueva York que dispuso Aerolíneas para la final del Mundial

Los pasajes se agotaron en tan solo 1 hora y tenían un valor de entre USD 2.200 hasta más de USD 7.000.

Aerolíneas Argentinas sumó un tercer vuelo especial a Nueva York para la final del Mundial y ya se agotaron.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

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El nuevo servicio partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22, con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).

La tarifa base para el tramo de ida fue fijada en US$2.200 más impuestos y los pasajes comenzaron a comercializarse a través de los canales oficiales de la compañía y agencias de viajes. Sin embargo, la demanda volvió a dispararse y se agotaron en tan solo 1 hora.

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Tres vuelos especiales para la final

Con esta incorporación, Aerolíneas Argentinas contará con tres operaciones especiales para trasladar a los simpatizantes de la Selección argentina que asistirán al encuentro decisivo frente a España.

El cronograma quedó conformado de la siguiente manera:

  • Vuelo 1: viernes 17 de julio a las 21.30 (agotado).
  • Vuelo 2: sábado 18 de julio a las 9 (al momento de la publicación de esta nota, sólo hay disponible 4 tickets).
  • Vuelo 3: sábado 18 de julio a las 22 (agotado).

Los tres servicios serán operados con aeronaves Airbus A330, de fuselaje ancho, y fueron programados para garantizar que los pasajeros lleguen con tiempo suficiente a Estados Unidos antes de la final que se disputará en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

También están completos los vuelos a Miami

La fiebre mundialista también impactó en la operación habitual de la compañía hacia Estados Unidos.

Desde Aerolíneas Argentinas confirmaron que las dos frecuencias diarias hacia Miami registran ocupación plena durante los días previos al partido decisivo.

Los vuelos operaron el jueves 16 de julio a las 8 y 22.45; el viernes 17 a las 0.30 y 22.45; mientras que para el sábado 18 están previstos despegues a las 8 y 22.45.

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