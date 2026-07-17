Dolor por la muerte de Joaquín Cabrales a los 32 años, integrante de la familia de la famosa marca de café

Joaquín Cabrales , integrante de la familia propietaria de la histórica empresa de café Cabrales , murió a los 32 años . La noticia fue confirmada por su primo Martín Cabrales , presidente de la compañía, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

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" Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano, el más chico, 32 años, que descanse junto a mi tío Coco y nuestros abuelos. Vuela alto Joaco, siempre vivirás en el corazón de toda la familia", escribió el empresario en su cuenta de Instagram.

El velatorio se realizó este jueves 16 de julio en una casa funeraria ubicada sobre la calle 3 de Febrero , en la ciudad de Mar del Plata , mientras que el sepelio tuvo lugar posteriormente en el cementerio Colinas de Paz .

Diversas instituciones de la ciudad expresaron públicamente sus condolencias a la familia. El Club Universitario de Mar del Plata lamentó el fallecimiento y acompañó a sus seres queridos "en este difícil momento".

Café Cabrales.

Por su parte, el Holy Trinity College, donde Joaquín cursó sus estudios y egresó en 2011, lo recordó como un "querido exalumno" y publicó un mensaje en su memoria: "Aquellos que amamos viven para siempre en nuestro corazón y en nuestros recuerdos".

También el Centro Castilla y León de Mar del Plata manifestó su pesar por la muerte del joven. "La pérdida de un hombre tan joven, con toda una vida por delante, nos deja sin palabras y con el corazón consternado", expresó la institución, que además envió un mensaje de acompañamiento a su madre, Mónica Pazos.

En sus redes sociales, Joaquín compartía habitualmente imágenes de reuniones familiares y de sus viajes por el mundo.

Joaquín Cabrales tenía tan solo 32 años. instagram

Uno de sus más recordados fue el que realizó junto a un grupo de amigos a Qatar, para presenciar el Mundial 2022, donde la Selección argentina obtuvo su tercera Copa del Mundo.

"Cuatro años después, volvemos a otro Mundial con una nueva ilusión. Gracias amigos por compartir esta locura conmigo y venirnos al culo del mundo. Hoy y siempre vamos Argentina", escribió entonces.

Tras la consagración del equipo de Lionel Scaloni, publicó un video con imágenes del viaje y resumió la experiencia: "Qué locura de viaje. Desde organizarlo con 12 amigos hasta terminar viendo a Argentina campeón del mundo".

Su última publicación en Instagram había sido en febrero de este año, durante unas vacaciones con amigos en Brasil.

Familia Cabrales

La empresa Cabrales fue fundada por Antonio Cabrales, un inmigrante asturiano que llegó a la Argentina en la década de 1940 y, tras instalarse en Mar del Plata, comenzó el emprendimiento cafetero que con el paso de las décadas se convirtió en una de las marcas más reconocidas del país.

Posteriormente se incorporaron al negocio sus hijos Antonio "Quique", Jorge y José Manuel "Coco" Cabrales. Martín Cabrales es hijo de "Quique", mientras que Joaquín era hijo de José Manuel "Coco" Cabrales.

Actualmente, la familia transita la quinta generación al frente de distintos negocios vinculados al café, la actividad agropecuaria y la representación de marcas internacionales.