No es el café: la bebida matutina que mantiene bajo control los niveles de azúcar en sangre

La ciencia tiene una respuesta y es más simple de lo que parece. Antes del café, una bebida mantiene bajo control la glucosa. El momento y la cantidad importan.

Eso no significa que haya que abandonar el café. Significa que conviene beber primero un vaso grande de esta bebida simple para mejorar la salud a largo plazo.

Muchas personas se levantan y lo primero que hacen es tomar café. Tiene sentido: activa, despierta y se asocia a un menor riesgo de diabetes tipo 2. Pero lo que más influye en el azúcar en sangre durante las primeras horas del día no es el café. Es algo que la mayoría pasa por alto o toma recién horas después.

Hay mecanismos hormonales que explican por qué la hidratación matutina afecta directamente cómo el cuerpo maneja la glucosa.

Tomar agua como primera opción del día puede mejorar al cuerpo a manejar la glucosa. WEB Qué pasa en el cuerpo durante la noche que hace que el agua a la mañana importe tanto Durante las horas de sueño, el cuerpo sigue funcionando y consumiendo energía, pero no recibe líquidos. Al despertar, el organismo está en un estado de deshidratación fisiológica leve: la concentración de solutos en la sangre aumentó, y eso activa una hormona llamada vasopresina, también conocida como hormona antidiurética.

La vasopresina, además de su función principal de retener agua concentrando la orina, promueve la producción hepática de glucosa mediante gluconeogénesis. Esto significa que en estados de deshidratación, el hígado puede empezar a producir más glucosa incluso sin carbohidratos en la dieta, contribuyendo a niveles elevados de azúcar en sangre. La sobreactivación crónica de la vasopresina se ha asociado con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, lo que sugiere un vínculo hormonal entre la hidratación deficiente y la desregulación glucémica a largo plazo.

Cuando el cuerpo siente deshidratación, produce más vasopresina, una hormona que ayuda a los riñones a retener agua pero también influye en cómo se procesa el azúcar en el hígado y el páncreas.

Qué encontraron los estudios y por qué el agua es la solución La evidencia epidemiológica muestra que una mayor ingesta de agua se asocia con mejor control glucémico. Un estudio que suplementó con 1,5 litros adicionales de agua diaria durante seis semanas en personas con baja ingesta habitual encontró una reducción significativa tanto de copeptina (marcador sustituto de vasopresina) como de glucosa en ayunas. Un estudio de seguimiento a nueve años con 3.615 personas de mediana edad con glucemia normal en ayunas al inicio confirmó la asociación entre la ingesta de agua y el riesgo de desarrollar hiperglucemia a lo largo del tiempo.

de mediana edad con en ayunas al inicio confirmó la asociación entre la y el riesgo de desarrollar a lo largo del tiempo. En términos prácticos, tomar agua al despertar reduce la osmolaridad plasmática y disminuye la vasopresina, creando un entorno metabólico más favorable para la acción de la insulina. El cuerpo bien hidratado maneja mejor el pasaje de la glucosa desde la sangre hacia las células, reduciendo la probabilidad de picos bruscos de azúcar después del desayuno. El agua mineral rica en magnesio puede mejorar ciertos parámetros del metabolismo de los carbohidratos a mediano plazo. WEB Por qué el café solo no es la respuesta para el azúcar en sangre El café tiene sus propios méritos metabólicos, pero su efecto protector sobre el riesgo de diabetes está vinculado al hábito de consumo general, no a la primera taza de la mañana tomada en ayunas. El problema de tomar café antes de hidratarse bien es doble Primero, la cafeína puede aumentar transitoriamente la secreción de adrenalina y cortisol, hormonas que elevan los niveles de glucosa al liberar glucosa hepática.

puede aumentar transitoriamente la secreción de y hormonas que elevan los niveles de glucosa al liberar Segundo, si el café viene con azúcar, aporta glucosa de rápida absorción con el estómago vacío, justo cuando el cuerpo está más sensible a los picos glucémicos. Cuánto tomar y cuándo Las sugerencias de Better Nutrition indican que los hombres adultos deberían apuntar a alrededor de 3,7 litros de líquido diario de todas las fuentes, mientras que las mujeres adultas deberían apuntar a alrededor de 2,7 litros. Los expertos a menudo aconsejan beber agua antes de las comidas.

indican que los deberían apuntar a alrededor de de líquido diario de todas las fuentes, mientras que las deberían apuntar a alrededor de Los expertos a menudo aconsejan beber agua antes de las comidas. Para el objetivo específico de controlar el azúcar por la mañana, la recomendación que emerge de la evidencia disponible es tomar al menos un vaso grande de agua al despertar, antes del café y antes del desayuno, y mantener una hidratación sostenida durante toda la mañana en lugar de concentrar la ingesta en un solo momento. WEB Tomar agua antes del café, antes del desayuno y de manera sostenida a lo largo de la mañana es uno de los hábitos más simples y más baratos para ayudar al cuerpo a manejar mejor la glucosa desde las primeras horas del día.