9 de julio de 2026 - 16:30

Pan de mandarina hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Usar un difusor de calor y evitar destapar el recipiente son las claves para lograr una textura esponjosa sin encender el horno en ningún momento del proceso.

Pan de mandarina: receta fácil, ideal para el desayuno.&nbsp;

Pan de mandarina: receta fácil, ideal para el desayuno. 

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Por Daniela Leiva

Preparar un desayuno casero ya no requiere horas de espera ni técnicas de pastelería complejas. Con ingredientes básicos y una sartén, es posible obtener un pan de mandarina aromático y tierno. Esta receta simplifica el proceso de horneado tradicional, permitiendo que el sabor cítrico sea el protagonista de la mesa matutina.

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Ingredientes

  • 120 ml de jugo de mandarina colado y ralladura de dos piezas.
  • 270 g de harina de trigo y 15 g de polvo para hornear.
  • 180 g de manteca a temperatura ambiente y 200 g de azúcar.
  • 4 huevos y una pizca de sal.

Paso a paso

  • Preparación de secos: Tamizar la harina junto con el polvo para hornear y la sal para asegurar un crecimiento parejo de la masa.
  • Base de la mezcla: Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. Incorporar los huevos de a uno y sumar el jugo con la ralladura.
  • Integración: Añadir los ingredientes secos de forma gradual, mezclando con suavidad para no perder la aireación.
  • Configuración de la sartén: Aceitar el recipiente y cubrir el fondo con papel para hornear. Verter la mezcla y tapar de forma hermética.
  • Cocción: Colocar un comal o placa difusora sobre la hornalla a fuego muy bajo. Cocinar durante 65 minutos sin destapar el recipiente para mantener la presión del vapor.
  • Finalización: Tras realizar la prueba del palillo, dejar reposar el pan 20 minutos antes de desmoldar para que la estructura se asiente.

Este método rinde aproximadamente ocho porciones y es una alternativa eficiente para obtener panificados frescos con utensilios mínimos. El secreto del éxito reside en el uso del comal, que distribuye el calor de forma indirecta, permitiendo que el centro se cocine por convección sin quemar la base.

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