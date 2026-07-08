Una especie extinta hace más de 100 años vuelve a los campos y emociona a los conservacionistas

Una especie que había desaparecido de los campos uruguayos recibió una segunda oportunidad. El pecarí de collar , un mamífero nativo emparentado con los cerdos, volvió a recorrer ambientes silvestres de Uruguay después de casi un siglo de ausencia local. La historia volvió a circular durante 2026.

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La reintroducción fue realizada después de 17 años de cría, planificación y coordinación entre organismos ambientales y una reserva privada.

Tampoco se trataba de una especie extinguida en todo el mundo. El animal había sido declarado extinto dentro de Uruguay , mientras todavía mantenía poblaciones en otras regiones de América.

El protagonista es el pecarí de collar, cuyo nombre científico es Pecari tajacu . En distintas regiones de Sudamérica también es conocido como pecarí, cateto o chancho de monte.

Aunque su cuerpo puede recordar al de un jabalí, pertenece a otro grupo y tiene características diferentes. El gobierno uruguayo señaló que es más pequeño, herbívoro y que no representa el mismo riesgo para la fauna nativa o los animales domésticos.

Los ejemplares adultos pueden pesar entre 30 y 40 kilos. Viven en grupos que pueden reunir desde unos pocos individuos hasta varias decenas y utilizan tanto pastizales abiertos como bosques con sectores de refugio.

Cómo se logró el regreso después de casi un siglo

El proyecto comenzó alrededor del año 2000 e involucró al Bioparque M’Bopicuá y a la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay.

Durante 17 años, los equipos trabajaron en la reproducción de ejemplares, la diversidad genética, los controles sanitarios y la adaptación a condiciones cercanas a las de su ambiente original.

Casi 100 pecaríes fueron liberados en dos etapas. La operación contempló la disponibilidad de alimentos, la presencia de refugios y la posibilidad de realizar un seguimiento posterior.

No se trató simplemente de trasladar animales y abrir una jaula. Una reintroducción necesita analizar si el lugar todavía reúne las condiciones necesarias y si las amenazas que produjeron la desaparición fueron reducidas.

Por qué había desaparecido de Uruguay

La pérdida de hábitat, la transformación de ambientes naturales y la presión humana contribuyeron a la desaparición local de distintos mamíferos de tamaño mediano.

El pecarí habitaba especialmente zonas del litoral y del este uruguayo. Con el avance de las actividades productivas, la reducción de áreas naturales y otras presiones, dejó de registrarse en libertad.

La ausencia se extendió durante cerca de un siglo. Por ese motivo, el animal fue incorporado a la lista de especies prioritarias para la conservación del país.