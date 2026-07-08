8 de julio de 2026 - 09:34

Es oficial: el combustible registra su mayor aumento desde el fin de los precios protegidos

A pesar del fin de los subsidios estatales y la mayor subida de precios registrada hasta hoy, el volumen de ventas en las estaciones de servicio aumentó un 8,4 por ciento.

Sube el precio del combustible en Hungría.&nbsp;

Sube el precio del combustible en Hungría. 

Foto:

Por Cristian Reta

Hungría aplica desde este martes el incremento más significativo en el precio del combustible desde que se eliminó el sistema de precios protegidos. Los mayoristas ajustaron al alza los valores de la gasolina y el diésel, consolidando una tendencia de encarecimiento que afecta directamente a los conductores en todo el territorio nacional.

Leé además

pan arabe hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan árabe hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Andrés Aguilera
Vikings es una de las mejores series disponibles en Netflix. 

Con 6 temporadas en Netflix: la serie épica y de aventuras que cambió para siempre los dramas históricos

Por Redacción Espectáculos

La decisión de los mayoristas implica un aumento bruto de 4 forintos para la gasolina de 95 octanos y de 6 forintos para el gasóleo. La experiencia indica que las estaciones de servicio trasladarán estos cambios a sus pizarras de forma inmediata, por lo que el precio promedio de la gasolina superará los 585 forintos, mientras que el diésel excederá los 600 forintos por litro.

¿Cómo evolucionaron los precios tras el fin de los topes estatales?

Este ajuste supera cualquier incremento previo ocurrido desde que el Gobierno de Tisza eliminó oficialmente los precios protegidos el pasado 27 de junio. Bajo el sistema anterior, los topes se situaban en 595 forintos para la gasolina y 615 para el diésel. Desde la liberalización, se han tomado seis decisiones sobre los precios, pero ninguna había alcanzado la magnitud del ajuste que entra en vigor este martes.

A pesar de la escalada de costos, las estadísticas de consumo reflejan un comportamiento atípico para un escenario de subas constantes. "El tráfico de las estaciones de servicio aumentó significativamente, un 8,4 por ciento". Según los datos de la Oficina Central de Estadística (KSH), el volumen total de ventas minoristas alcanzó en mayo los 1.764 mil millones de forintos a precios corrientes, de los cuales el 16 por ciento correspondió a combustibles.

¿Cómo se distribuyó el gasto y creció el mercado minorista?

Según los datos de la Oficina Central de Estadística (KSH), el volumen de facturación superó en un 4,8 por ciento al del año anterior. El crecimiento económico ya no depende exclusivamente de la venta de carburantes, sino que el comercio de alimentos y productos no alimentarios también contribuyó de manera sustancial a esta expansión. A nivel mensual, se registró un crecimiento del 0,7 por ciento en comparación con el mes de abril.

La incertidumbre sobre el impacto futuro de esta tendencia se mantiene, dado que se espera una nueva decisión mayorista este martes para su aplicación el miércoles. El mercado energético húngaro sigue ajustándose a un entorno de alta volatilidad sin la intervención directa del Estado en los precios finales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta es la técnica definitiva para colocar tornillos en la pared. 

Cómo poner un tornillo en la pared con un truco casero y que quede bien firme

Por Daniela Leiva
El Gobierno apuesta a una baja en el precio de la nafta

El plan del Gobierno para reducir el precio de la nafta un 17% para septiembre

Las declaraciones de Donald Trump condicionan el mercado energético a nivel mundial

Efecto Trump: se disparó el precio del petróleo tras anunciar el fin de la tregua con Irán

Por Redacción Mundo
400 drones atacaron a Moscú. 

Histórico ataque contra Moscú: Ucrania lanzó más de 400 drones y Rusia activó sus defensas en 15 regiones

Por Cristian Reta