8 de julio de 2026 - 10:24

"Se lo merece": los niños le cantaron el feliz cumpleaños a la empleada más querida de la escuela

Una institución creó un club extracurricular donde los alumnos aprenden comportamiento animal mientras pasean y cuidan a la golden retriever de cuatro años.

Los niños celebraron el cuarto cumpleaños de Willow, la perrita del colegio.&nbsp;
Los niños celebraron el cuarto cumpleaños de Willow, la perrita del colegio. 

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Por Cristian Reta

Los niños de la escuela Howe Green House, en Bishop's Stortford, Inglaterra, celebraron el cuarto cumpleaños de Willow, su perra de terapia. La golden retriever, considerada una empleada fundamental de la institución, recibió un festejo con canciones y un pastel especial frente a estudiantes de diferentes grados que la acompañan diariamente.

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La celebración ocurrió el 20 de mayo, cuando los niños se reunieron en coro para cantarle a la golden retriever. Willow permaneció sentada ante un cupcake preparado especialmente para la ocasión. Esta escena refleja el vínculo que la perra ha construido con varias generaciones de alumnos en esta escuela de educación infantil y preparatoria.

¿Cómo impacta Willow en el rendimiento escolar?

Willow no cumple un rol de simple compañía en Howe Green House. La institución la define como una herramienta de apoyo emocional que ayuda a los estudiantes a enfrentar desafíos académicos y sociales. Según los directivos, su presencia crea un ambiente acogedor que reduce los niveles de estrés y ansiedad durante la jornada escolar, facilitando un entorno de aprendizaje más relajado.

La integración de la perra en el currículo escolar se formalizó con la creación de un club extracurricular exclusivo denominado "Paseando con Willow". En este espacio, los alumnos participan en caminatas guiadas donde aprenden principios básicos de comportamiento animal, cuidado canino y responsabilidad. Estas actividades buscan fortalecer la confianza de los niños en sus interacciones con animales y fomentar el respeto por la naturaleza.

¿Qué habilidades desarrollan los alumnos junto a Willow?

La interacción diaria con la golden retriever permite el desarrollo de habilidades socioemocionales específicas. Los estudiantes practican la empatía y la compasión mediante tareas cotidianas, como participar en el aseo de la perra. Para la escuela, estos momentos de cuidado mutuo son esenciales para mejorar la convivencia y el clima dentro de las aulas, promoviendo el desarrollo de la responsabilidad desde temprana edad.

Las imágenes de los niños rodeando a Willow durante su festejo destacaron que todos los estudiantes de los diferentes grados quisieron participar en su día especial. La perra sigue acompañando los procesos de aprendizaje en la institución, ofreciendo confort en los momentos de mayor presión académica y distribuyendo afecto por los pasillos de la escuela en Bishop's Stortford.

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