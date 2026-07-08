Se viene un frente cálido con lluvias intensas: las regiones que podrían recibir hasta 55 mm

Un frente cálido atraviesa el país provocando lluvias de intensidad normal a moderada que se mantendrán vigentes hasta la noche de este viernes. La Dirección Meteorológica de Chile activó un aviso oficial debido al riesgo que representan estos fenómenos en sectores de montaña, donde el agua acumulada alcanzará los 55 milímetros.

El fenómeno climático se desplaza desde los sectores más australes hacia la zona central, concentrando su mayor impacto en las áreas de precordillera y cordillera. Las autoridades técnicas categorizan el evento como potencialmente riesgoso, instando a la precaución por la persistencia de las lluvias durante cuatro jornadas consecutivas.

¿Cómo impactará el frente cálido en Biobío y Ñuble? Las regiones afectadas por este sistema frontal son Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En esta última, la actividad comenzó la tarde del martes 7 de julio y se concentrará principalmente durante la jornada del miércoles. Los registros oficiales indican que en la precordillera y cordillera del Biobío el agua acumulada podría alcanzar entre 40 y 50 milímetros, mientras que en los sectores del litoral, el valle central y la cordillera de la Costa se estiman montos de entre 30 y 45 milímetros.

A medida que el frente se desplace hacia el norte, la región de Ñuble experimentará el evento meteorológico entre el miércoles y el jueves. Aquí, las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile apuntan a un acumulado de 30 a 40 milímetros en la precordillera y de hasta 45 milímetros en las zonas más elevadas de la cordillera. Los técnicos mantienen el monitoreo sobre estas áreas debido a la naturaleza cálida del sistema, que favorece lluvias líquidas en sectores de altura.

¿Qué regiones del centro recibirán las lluvias más intensas? Hacia el norte, la región del Maule recibirá el impacto más intenso de este ciclo de precipitaciones entre el jueves y el viernes. En su zona cordillerana se esperan acumulados de entre 40 y 55 milímetros, el valor más elevado contemplado en el aviso vigente. En paralelo, la precordillera maulina registraría entre 25 y 40 milímetros de agua caída hacia el final de la semana laboral, manteniendo la tendencia de humedad constante en el terreno.

Finalmente, el sistema alcanzará O'Higgins y la Región Metropolitana durante el viernes 10 de julio. En O'Higgins, la cordillera recibirá entre 30 y 40 milímetros, mientras que la precordillera se mantendrá entre los 20 y 30 milímetros. Para la Región Metropolitana, la alerta se focaliza exclusivamente en su sector cordillerano, donde se prevén acumulados de entre 30 y 40 milímetros durante el cierre del fenómeno. La Dirección Meteorológica fundamenta estos avisos en la detección de fenómenos con una severidad moderada, potencialmente riesgosos para la seguridad en zonas de pendiente.