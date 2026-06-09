Se viene un fuerte cambio de tiempo el jueves: tormentas, granizo y lluvias intensas amenazan a estas regiones

La estabilidad que ha definido el inicio del mes tiene los días contados. Las últimas actualizaciones de los modelos meteorológicos confirman que el tiempo cambiará de rostro en las próximas jornadas, dando paso a una dinámica muy distinta a la que se percibió durante el pasado fin de semana en todo el país.

Esta transición no afectará a todas las regiones por igual, marcando una división clara en el comportamiento del cielo según la zona geográfica. Mientras gran parte del territorio conservará rasgos típicos de la estación, otros sectores deberán estar atentos a una evolución mucho más activa y compleja en la atmósfera.

A partir del martes 9 de junio , la inestabilidad aumentará de forma sensible en las regiones del norte. El Triveneto y el arco alpino oriental son las áreas prioritarias de vigilancia, concretamente Trentino-Alto Adige , el alto Véneto y Friuli Venezia Giulia , donde se esperan aguaceros intensos. La atmósfera presentará niveles elevados de energía en las capas bajas, lo que facilitará la formación de celdas temporales con fuertes ráfagas de viento y granizo.

El miércoles 10 de junio será la jornada de mayor actividad debido a un choque térmico. Mientras gran parte de Italia registrará anomalías térmicas positivas, el norte tendrá valores negativos, alimentando tormentas en Lombardía y Trentino desde la mañana. Estos fenómenos podrían extenderse a las zonas de llanura durante el día. El contraste entre estas masas de aire es el motor que intensificará la violencia de las precipitaciones en el sector septentrional.

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¿Cuánta lluvia se espera entre el martes y el jueves?

Los datos indican acumulaciones de entre 40 y 60 milímetros de lluvia en los sectores alpinos de Lombardía, Trentino y Véneto entre el martes y el jueves. Por su parte, el resto del país se mantendrá estable, con solo aguaceros aislados en los Apeninos que no afectarán a las áreas costeras.

Desde el viernes 12 de junio, el sol regresará de forma generalizada debido al dominio de las altas presiones. Sin embargo, se prevé un aumento neto de las temperaturas muy por encima de la media estacional hacia el fin de semana.