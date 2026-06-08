8 de junio de 2026 - 11:10

Se viene un cambio de tiempo extremo: anuncian tormentas violentas y caída abrupta de temperaturas

Los modelos de Meteored confirman acumulaciones de hasta 60 milímetros de agua en solo 48 horas y un desplome térmico localizado únicamente en las zonas del norte.

El pronóstico adelanta un cambio metereológico.&nbsp;

El pronóstico adelanta un cambio metereológico. 

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Por Cristian Reta

Italia se prepara para un brusco cambio meteorológico a partir del martes 9 de junio. Tras un fin de semana de sol y calor, una perturbación traerá tormentas violentas y granizo al norte del país. Los expertos prevén que el fenómeno sea especialmente intenso en las zonas alpinas y el noreste hasta el jueves.

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La estabilidad atmosférica que marcó los últimos días tiene fecha de vencimiento. A partir de la tarde del martes, la inestabilidad aumentará de forma sensible en las regiones septentrionales, afectando principalmente al Triveneto y al arco alpino oriental. Las probabilidades más elevadas de lluvia y fenómenos intensos se concentran en Trentino-Alto Adige, el alto Véneto y Friuli Venezia Giulia.

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Cómo será el choque de masas de aire del miércoles y por qué puede generar tormentas violentas

La atmósfera presentará elevados niveles de energía en las capas bajas, una configuración técnica que facilita la formación de celdas tormentosas capaces de generar fuertes ráfagas de viento y granizadas locales. El resto de la península mantendrá un cuadro meteorológico más tranquilo, con algunos chubascos aislados en los Apeninos durante las horas de mayor calor, pero sin consecuencias graves en las costas o llanuras.

El miércoles 10 de junio será la jornada más dinámica de este paréntesis inestable. Se producirá un encuentro entre masas de aire con temperaturas muy distintas sobre el norte de Italia. Mientras gran parte del país registrará anomalías térmicas positivas, el norte tendrá valores negativos. Este contraste térmico alimentará tormentas que podrían ser violentas ya desde la mañana, extendiéndose desde Lombardía hacia el Trentino y las zonas de llanura.

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Hasta 60 milímetros de lluvia en 48 horas: las proyecciones para el arco alpino

Las proyecciones de los modelos de referencia indican acumulaciones totales de entre 40 y 60 milímetros de lluvia en los sectores alpinos de Lombardía, Trentino y Véneto. No se descartan acumulaciones puntuales superiores en áreas reducidas donde las celdas se estacionen.

A partir del viernes 12 de junio, el sol volverá a ser protagonista en casi todo el territorio nacional debido al regreso de las altas presiones. Sin embargo, el nuevo fenómeno a vigilar será el aumento neto de las temperaturas hacia el fin de semana, que se situarán en niveles muy superiores a la media del periodo. Este cambio drástico marcará el inicio de una fase de calor intenso que afectará incluso a las regiones que sufrieron las tormentas.

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