2 de junio de 2026 - 10:22

Se viene una tormenta histórica: vientos de más de 100 km/h y riesgo para la población

El nivel de inestabilidad alcanzó la segunda categoría más alta a nivel mundial, con ráfagas que superan la fuerza de un vendaval y lluvias torrenciales inmediatas.

Una gran tormenta se acerca. Estas son las regiones que serán afectadas.&nbsp;

Una gran tormenta se acerca. Estas son las regiones que serán afectadas. 

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Por Cristian Reta

Un fenómeno meteorológico de extrema violencia ha puesto en alerta máxima a las autoridades de seguridad pública. Una tormenta, caracterizada por el desarrollo de supercélulas, ha generado una advertencia por riesgo vital ante la posibilidad de descargas eléctricas mortales y el impacto de escombros en la vía pública.

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La situación ha escalado rápidamente durante la jornada, obligando a emitir recomendaciones estrictas para que la población busque refugio bajo techo de forma inmediata. Los expertos señalan que no se trata de un frente común, sino de una inestabilidad atmosférica con capacidad de generar daños estructurales graves. La formación de estas células es especialmente peligrosa por su imprevisibilidad y la velocidad con la que transforman el entorno.

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¿Qué ciudades de Alemania están en alerta roja por las tormentas?

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) activó la alerta roja para ciudades como Stuttgart, Núremberg y Ulm. En estas zonas, se han registrado ráfagas de viento que superan los 100 kilómetros por hora, especialmente en la franja sur del territorio. El fenómeno incluye la caída de granizo con piedras de hasta tres centímetros de diámetro, lo que ha provocado destrozos en vehículos y mobiliario urbano en localidades como Esslingen, Böblingen y Waiblingen.

La magnitud de las tormentas ha afectado incluso los medios de comunicación nacionales. En un hecho inusual, la cadena ZDF tuvo que retrasar la emisión del programa Fernsehgarten debido a la peligrosidad del clima en el set de rodaje. Las autoridades confirmaron que las supercélulas se desplazaron desde el oeste hacia el centro y el sur, afectando también la zona de los Alpes con lluvias intensas y continuas que podrían derivar en inundaciones repentinas.

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¿Cuándo se espera que cesen las tormentas y qué recomiendan los especialistas?

Se prevé que esta serie de tormentas eléctricas severas mantenga su fuerza destructiva durante el resto de la jornada y la noche. El pronóstico oficial indica que la inestabilidad no remitirá de forma significativa hasta el lunes, por lo que los avisos se mantienen vigentes para las regiones centro-orientales y del suroeste.

Los especialistas insisten en evitar desplazamientos innecesarios mientras el riesgo por rayos y vientos huracanados siga siendo extremo, ya que las tareas de evaluación de daños solo podrán comenzar una vez que el frente se desplace totalmente.

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