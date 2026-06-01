Con 7 capítulos en Netflix: la serie de vampiros que está conquistando a los amantes del terror

Netflix incorporó a su catálogo Entrevista con el vampiro , un drama gótico de siete episodios que se ha posicionado rápidamente como lo más visto del género en 2026. La serie, protagonizada por Jacob Anderson y Sam Reid , explora una historia de sed de sangre y vínculos complejos ambientada en Nueva Orleans .

La trama se centra en el encuentro entre un vampiro y un periodista para relatar una vida marcada por la violencia y los afectos destructivos. Ambientada inicialmente en la Nueva Orleans de finales del siglo XVIII , la historia muestra cómo Lestat de Lioncourt , interpretado por Sam Reid, otorga el don de la inmortalidad a sus víctimas según su voluntad. Entre ellas se encuentra Louis de Pointe , un hombre desolado por la pérdida de su esposa e hija que acepta el oscuro destino propuesto por el siniestro francés.

Doscientos años después de su transformación inicial, a finales del siglo XX, Louis decide romper su silencio en la ciudad de San Francisco . Frente al reportero Daniel Molloy , encarnado por el actor Eric Bogosian , el protagonista narra un extenso recorrido que transita entre el éxtasis y el terror puro. Esta versión televisiva ha sido destacada por su fidelidad a la esencia gótica de la obra original , logrando revitalizar el mito del vampiro para una audiencia contemporánea.

El vínculo entre Lestat y Louis: inmortalidad y conflicto

La crítica especializada internacional ha emitido elogios unánimes sobre esta entrega. Caroline Framke, de la revista Variety, resaltó la interpretación de Jacob Anderson en un papel excepcionalmente exigente, asegurando que el compromiso de la producción con la historia justifica su regreso triunfal a la pantalla. El reparto se completa con figuras como Bailey Bass, Assad Zaman y Delainey Hayles, quienes aportan profundidad a este universo de sombras y pasiones prohibidas.

¿En qué países está disponible Entrevista con el vampiro en Netflix?

Actualmente, la serie se ha convertido en una pieza fundamental del catálogo de Netflix en regiones como Latinoamérica y los Estados Unidos. Sin embargo, el acceso es geográficamente limitado, ya que la plataforma no cuenta con los derechos de distribución para los usuarios en España. Con solo siete capítulos, la producción es ideal para quienes buscan una narrativa intensa que pueda consumirse íntegramente en pocas sesiones de visionado.

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El éxito de Entrevista con el vampiro en 2026 confirma que las historias de terror clásico mantienen su vigencia cuando cuentan con una puesta en escena sofisticada. La serie logra equilibrar los elementos sobrenaturales con un drama humano profundo, donde la inmortalidad no se presenta como un regalo, sino como una condena compartida entre dos seres vinculados por la sed de sangre y el arrepentimiento.