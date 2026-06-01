Últimas horas para verla: Netflix elimina una gran película de terror basada en la obra de Stephen King

Los suscriptores de Netflix tienen poco tiempo para ver una de las películas de terror más exitosas de los últimos años. La plataforma confirmó que una reconocida adaptación de una obra de Stephen King abandonará su catálogo en los próximos días.

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Se trata de "It: Capítulo 2" , la secuela de la exitosa película estrenada en 2017 que devolvió a Pennywise al centro de la cultura popular y convirtió a la historia en un fenómeno para una nueva generación de espectadores.

La película transcurre 27 años después de los acontecimientos de la primera entrega. Los integrantes del Club de los Perdedores ya son adultos y han seguido caminos separados lejos de Derry, el pequeño pueblo donde enfrentaron al terror cuando eran niños.

Otra novela de Stephen King se prepara para el cine

Sin embargo, cuando comienzan a producirse nuevos asesinatos, el grupo se ve obligado a regresar a su ciudad natal para cumplir una promesa que hicieron décadas atrás : derrotar definitivamente a Pennywise, la entidad que adopta la forma de un payaso y se alimenta de los miedos de sus víctimas.

La producción, dirigida por Andy Muschietti, cuenta con un elenco encabezado por James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa y Bill Skarsgård, quien volvió a interpretar al aterrador Pennywise.

Una de las adaptaciones más exitosas de Stephen King

"It: Capítulo 2" llegó a los cines en 2019 como continuación directa de "It" (2017), una película que recaudó más de 700 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en una de las películas de terror más taquilleras de la historia.

Aunque la secuela recibió críticas más divididas que la primera parte, logró cerrar la historia basada en la famosa novela publicada por Stephen King en 1986 y mantuvo el interés del público por el universo de Derry.

Dónde ver la serie precuela de Pennywise

El universo de "It" también se expandió recientemente con la serie "Welcome to Derry", una producción que funciona como precuela y explora eventos ocurridos antes de las películas.

Embed - IT: Bienvenidos a Derry | Teaser Oficial en Español | HBO Max

La serie profundiza en la historia de Derry y en el origen de los ciclos de terror que marcaron a la ciudad durante décadas. Actualmente se encuentra disponible en HBO Max, plataforma que posee los derechos televisivos de la franquicia.

Hasta cuándo se puede ver "It: capítulo 2" en Netflix

Según indica la plataforma, "It: Capítulo 2" dejará de estar disponible el 5 de junio, por lo que quienes quieran completar la historia de Pennywise tienen solo unos días para verla antes de que abandone el catálogo.