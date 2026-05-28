Las 5 películas ocultas de Netflix perfectas para maratonear este fin de semana

El viernes 29 de mayo marca el comienzo de un nuevo fin de semana ideal para quedarse en casa, preparar algo rico y sumergirse en una buena maratón de Netflix. Mientras las grandes producciones dominan el ranking principal, dentro del catálogo existen películas menos conocidas que sorprenden por su calidad, sus historias y el impacto que generan en quienes las descubren.

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Thrillers psicológicos, dramas intensos y producciones internacionales se convirtieron en las favoritas ocultas del mundo del streaming . Estas son cinco películas perfectas para ver entre el sábado 30 y el domingo 31 de mayo.

Aunque fue una de las películas más comentadas de Netflix, muchas personas todavía no la descubrieron completa. La producción dirigida por J.A. Bayona reconstruye la tragedia de los Andes con una tensión emocional y visual impactante.

La película logra algo poco habitual dentro del streaming : combinar supervivencia extrema con una narrativa profundamente humana. La ambientación, el frío constante y la sensación de aislamiento hacen que sea perfecta para una noche de maratón durante el otoño.

Además, la actuación coral y el enfoque íntimo sobre los personajes generaron elogios internacionales y múltiples nominaciones.

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2. Reptiles

Este thriller protagonizado por Benicio del Toro pasó relativamente desapercibido dentro de Netflix, pero se convirtió en una de las recomendaciones más repetidas entre fanáticos del suspenso.

La historia sigue la investigación de un asesinato que comienza a revelar secretos incómodos y vínculos oscuros. Lo más destacado es su clima tenso y pausado, ideal para quienes disfrutan películas donde el misterio crece lentamente.

La fotografía fría y el tono psicológico potencian todavía más la experiencia.

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3. El asesino

Dirigida por David Fincher, esta película mezcla acción, tensión y una narrativa minimalista que atrapó rápidamente a los fanáticos del género.

Dentro de las propuestas de streaming, se destaca por su construcción visual precisa y su protagonista obsesivo, interpretado por Michael Fassbender.

Es una opción ideal para quienes buscan una historia intensa y elegante al mismo tiempo.

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4. Bajo la sombra

Las producciones de terror internacional siguen ganando espacio en Netflix, y esta película iraní es uno de los ejemplos más fuertes.

Ambientada durante un conflicto bélico, mezcla drama psicológico con horror sobrenatural de manera inteligente y diferente.

El resultado es una película incómoda y atrapante que mantiene tensión constante hasta el final.

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5. El hoyo

Aunque ya lleva tiempo en la plataforma, sigue siendo una de las películas ocultas más recomendadas por los usuarios de Netflix.

Su crítica social, su estética opresiva y su narrativa simbólica hicieron que se volviera un fenómeno mundial dentro del streaming.

Además, la historia logra mantener tensión y reflexión al mismo tiempo, algo poco frecuente en producciones de este estilo.

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El plan perfecto para el fin de semana

Con temperaturas más bajas y planes más tranquilos, el fin de semana del 29, 30 y 31 de mayo aparece como el momento ideal para descubrir joyas escondidas dentro de Netflix.

Porque muchas veces, las mejores películas no son las que aparecen primeras en el ranking, sino las que sorprenden cuando menos se espera.