En 93 minutos: la nueva comedia número 1 de Netflix con dos actores nominados al Óscar

Netflix sumó una nueva película que rápidamente escaló hasta lo más alto del ranking global y llegó al número uno en 52 países . Una comedia, con dos actores nominados al Óscar, acumuló 12 millones de reproducciones desde su estreno hace menos de una semana.

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Se trata de “Las damas primero”, la producción protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike , dos intérpretes que fueron nominados al premio Óscar. Ahora encabezan esta sátira sobre los roles de género y el poder en la sociedad.

"Las damas primero", la nueva comedia disponible en Netflix.

"Las damas primero", la nueva comedia disponible en Netflix.

La película sigue la historia de Damien Sachs, un exitoso ejecutivo de publicidad que vive rodeado de lujos, privilegios y actitudes profundamente machistas . Sin embargo, su vida cambia por completo cuando despierta en una realidad alternativa donde las mujeres ocupan el lugar dominante en todos los ámbitos sociales, políticos y laborales.

Con ese punto de partida, la producción utiliza el humor para invertir dinámicas cotidianas y exponer situaciones de desigualdad desde una perspectiva completamente opuesta. El resultado es una comedia incómoda, provocadora y cargada de crítica social.

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“Las damas primero” está basada en la película francesa “No soy un hombre fácil” (“Je ne suis pas un homme facile”), estrenada en 2018. Aquella cinta también fue producida por Netflix y pasó a la historia por convertirse en el primer largometraje francés original encargado por la plataforma.

Detrás de esta nueva adaptación se encuentra Thea Sharrock, directora reconocida por el éxito romántico “Antes de ti” (“Me Before You”). Además del dúo principal, el elenco suma nombres destacados como Emily Mortimer, Charles Dance, Richard E. Grant y Fiona Shaw.

La crítica de “Las damas primero”

"Las damas primero", la nueva comedia disponible en Netflix. "Las damas primero", la nueva comedia disponible en Netflix. gentileza

La recepción de la crítica especializada estuvo lejos de ser positiva. En Rotten Tomatoes apenas consiguió un 19% de aprobación, mientras que en IMDb mantiene una puntuación promedio de 5,9.