27 de mayo de 2026 - 11:33

En 93 minutos: la nueva comedia número 1 de Netflix con dos actores nominados al Óscar

La producción sigue a un hombre profundamente machista que viaja a una realidad paralela donde las mujeres dominan el mundo.

La nueva comedia disponible en Netflix.&nbsp;

La nueva comedia disponible en Netflix. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Se trata de “Las damas primero”, la producción protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike, dos intérpretes que fueron nominados al premio Óscar. Ahora encabezan esta sátira sobre los roles de género y el poder en la sociedad.

"Las damas primero", la nueva comedia disponible en Netflix.

"Las damas primero", la nueva comedia disponible en Netflix.

De qué trata “Las damas primero” en Netflix

La película sigue la historia de Damien Sachs, un exitoso ejecutivo de publicidad que vive rodeado de lujos, privilegios y actitudes profundamente machistas. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando despierta en una realidad alternativa donde las mujeres ocupan el lugar dominante en todos los ámbitos sociales, políticos y laborales.

Con ese punto de partida, la producción utiliza el humor para invertir dinámicas cotidianas y exponer situaciones de desigualdad desde una perspectiva completamente opuesta. El resultado es una comedia incómoda, provocadora y cargada de crítica social.

Embed - Las damas primero | Tráiler oficial | Netflix

“Las damas primero” está basada en la película francesa “No soy un hombre fácil” (“Je ne suis pas un homme facile”), estrenada en 2018. Aquella cinta también fue producida por Netflix y pasó a la historia por convertirse en el primer largometraje francés original encargado por la plataforma.

Detrás de esta nueva adaptación se encuentra Thea Sharrock, directora reconocida por el éxito romántico “Antes de ti” (“Me Before You”). Además del dúo principal, el elenco suma nombres destacados como Emily Mortimer, Charles Dance, Richard E. Grant y Fiona Shaw.

La crítica de “Las damas primero”

"Las damas primero", la nueva comedia disponible en Netflix.

"Las damas primero", la nueva comedia disponible en Netflix.

La recepción de la crítica especializada estuvo lejos de ser positiva. En Rotten Tomatoes apenas consiguió un 19% de aprobación, mientras que en IMDb mantiene una puntuación promedio de 5,9.

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