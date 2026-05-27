HBO Max confirmó una escena clave de Harry Potter en la nueva serie: nunca apareció en las películas

La nueva adaptación de “Harry Potter” para HBO Max reveló un detalle que marcará una gran diferencia entre la serie y las películas. Un reciente adelanto confirmó que la producción incluirá una escena importante que está en los libros de J.K. Rowling.

El actor de "House of the Dragon" que confirmó un importante cambio del libro original en la tercera temporada

HBO Max estrenó la nueva temporada de una de las mejores series animadas para adultos

Uno de los momentos más comentados por los seguidores fue la aparición de un partido de quidditch entre Gryffindor y Hufflepuff, una secuencia que nunca llegó a mostrarse en la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Las imágenes aparecieron en un avance oficial de HBO Max que presentó parte de sus estrenos previstos para finales de 2026. Allí se pudieron ver breves escenas ambientadas en Hogwarts, incluyendo el momento en el que Ollivander entrega la varita a Harry Potter, además de fragmentos del esperado encuentro deportivo.

A diferencia de las películas, donde el único partido destacado de “Harry Potter y la piedra filosofal” fue el enfrentamiento entre Gryffindor y Slytherin, la nueva serie buscará adaptar con mucha más fidelidad los acontecimientos de las novelas originales.

El partido de quidditch de Harry Potter

HBO Max y el nuevo adelanto de la serie de "Harry Potter". HBO Max y el nuevo adelanto de la serie de "Harry Potter". gentileza

El partido contra Hufflepuff tiene relevancia dentro de la historia porque ocurre en paralelo a una conversación clave entre Severus Snape y el profesor Quirrell. En ese momento, Snape intenta descubrir si Quirrell encontró la manera de atravesar las protecciones que resguardan la Piedra Filosofal, incluyendo a Fluffy, el gigantesco perro de tres cabezas.

Ese tipo de escenas secundarias fueron eliminadas en las películas debido a los límites de duración de los largometrajes. Sin embargo, el formato de serie permitirá expandir mucho más el universo mágico y recuperar momentos importantes para el desarrollo de personajes y tramas.

Embed - Harry Potter y la Piedra Filosofal | Teaser Oficial | HBO Max

HBO Max ya dejó en claro que su intención es construir una adaptación extensa, con siete temporadas planeadas, una para cada libro de la saga. Esa estructura permitirá incluir personajes, diálogos y acontecimientos que los fanáticos llevan años esperando.

Entre los elementos que quedaron fuera de las películas y podrían aparecer ahora también se encuentra Peeves, el fantasma docente de historia de Hogwarts, además de varias subtramas vinculadas a los estudiantes y profesores de la escuela de magia.

Cuándo se estrena la serie de Harry Potter en HBO Max

La serie llegará oficialmente a HBO Max durante la Navidad de 2026 y marcará el inicio de una nueva etapa para una de las franquicias más populares de la historia del entretenimiento.