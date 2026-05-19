HBO Max presentó el tráiler de una nueva serie con un polémico superhéroe de DC

El universo DC revive a un complejo superhéroe en HBO Max , que tiene varios fracasos cinematográficos. Sin embargo, esta vez apuesta por una trama más oscura, policial. Alejándose del humor, que tan bien le sale a Marvel, la competencia apuesta por seguir en una dinámica que le dio reconocimiento al estilo del Batman de Robert Pattinson.

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Se trata de “Lanterns” (Linternas), la nueva serie de HBO Max basada en los personajes de Linterna Verde, que presentó su tráiler oficial y confirmó fecha de estreno.

La ficción estará centrada en Hal Jordan y John Stewart, dos integrantes del famoso cuerpo de policías intergalácticos de DC.

La historia seguirá al veterano Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, y al joven recluta John Stewart, encarnado por Aaron Pierre. Mientras uno es considerado una leyenda entre los Linternas Verdes, el otro apenas comenzó su entrenamiento y todavía intenta adaptarse a ese universo.

Ambos terminan involucrados en un misterioso asesinato ocurrido en el corazón de Estados Unidos, un caso que los obligará a investigar una conspiración mucho más oscura de lo que imaginaban.

Lejos de enfocarse únicamente en la acción espacial, la serie apuesta por una narrativa de thriller policial con una estética más seria y realista que otras producciones de DC.

Laura Linney se suma al Universo DC

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El nuevo avance también mostró las primeras imágenes de Laura Linney dentro de la serie. La reconocida actriz de "Ozark", además de estar nominada tres veces al Oscar, será uno de los nombres fuertes de la producción.

Junto a ella, el elenco incluye a Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones.

La historia seguirá a Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, La historia seguirá a Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, gentileza

Uno de los regresos que más llamó la atención fue justamente el de Nathan Fillion como Guy Gardner, personaje que ya había aparecido previamente en el nuevo universo cinematográfico de DC.

El regreso de un héroe marcado por la polémica

Aunque Linterna Verde es uno de los personajes más importantes de DC Comics, también arrastra una etapa complicada dentro de las adaptaciones audiovisuales. La película protagonizada por Ryan Reynolds en 2011 fue duramente criticada y durante años quedó como uno de los proyectos más cuestionados de la franquicia.

Ryan Reynolds, en Linterna Verde. Ryan Reynolds, en Linterna Verde. gentileza

Cuándo se estrena la serie de Linterna Verde en HBO Max

La serie "Linternas" llegará a HBO Max el 16 de agosto con sus ocho capítulos.