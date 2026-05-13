El peor capítulo de Euphoria catalogado como el más "desubicado": cuántos quedan para el final

El quinto episodio de la tercera temporada recibió su peor puntuación y se debe, en gran parte, a las escenas explícitas e innecesarias de Sydney Sweeney.

Euphoria, el peor capítulo de su historia y cuánto queda para el final.

La tercera temporada de Euphoria atraviesa uno de sus momentos más polémicos desde el estreno de la serie. El quinto capítulo se convirtió en el episodio peor puntuado de la serie y aumenta las críticas sobre la sexualización de los personajes, en especial el de Sydney Sweeney. A pocas semanas de su final, ¿podrá empeorar aún más?

El quinto capítulo “This Little Piggy”, se convirtió oficialmente en el episodio peor puntuado de toda la historia de la producción en IMDb, donde alcanzó apenas 6,4 puntos y generó una ola de críticas entre los fanáticos.

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Por qué el quinto es el peor capítulo de Euphoria El episodio volvió a poner en el centro de la discusión al creador Sam Levinson, acusado en redes sociales de llevar al extremo el tono provocador y sexualizado que caracteriza a la serie de HBO. Gran parte de las reacciones estuvieron vinculadas a la trama de Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, quien en este capítulo inicia una carrera explosiva como creadora de contenido para adultos en OnlyFans.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CineCelebsPulse/status/2053708670672797777?s=20&partner=&hide_thread=false Sydney Sweeney turns giant in the Euphoria new episode. pic.twitter.com/7sHCmE2R4h — CineCelebs (@CineCelebsPulse) May 11, 2026 La historia muestra cómo Cassie comienza a ganar popularidad en internet a través de videos fetichistas, transmisiones ASMR y contenido viral, mientras construye una imagen pública cercana al conservadurismo mediático. A medida que su fama crece, el episodio escala hacia escenas cada vez más surrealistas y exageradas, incluyendo una secuencia donde la protagonista aparece convertida en una versión gigante, como una Godzilla, que destruye parte de Los Ángeles.