13 de mayo de 2026 - 09:38

Cuál es el preocupante diagnóstico que le dieron a Flor Vigna y le anunció la muerte: "Tengo un..."

La cantante compartió un video y contó que se realizó una tomografía antes de participar en el combate Supernova Génesis 2026.

A Flor Vigna le dieron un diagnóstico que preocupó a todos sus seguidores.

A Flor Vigna le dieron un diagnóstico que preocupó a todos sus seguidores.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En un acto de sinceridad que conmovió a sus seguidores, Flor Vigna abrió su corazón y utilizó un challenge viral de redes sociales para contar lo que recibió un inesperado diagnóstico médico tras realizarse una serie de estudios.

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Flor Vigna
A Flor Vigna le dieron un diagnóstico que preocupó a todos sus seguidores.

A Flor Vigna le dieron un diagnóstico que preocupó a todos sus seguidores.

¿Qué le pasó a Flor Vigna?

"Háganse estudio. Me hice una tomografía antes del Supernova y me salió que tengo un quiste en la cabeza", expuso la cantante, quien participó recientemente del combate de boxeo en México.

"Encima el doctor cero tacto, me lo tiró de una, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte", continuó.

Embed - Voy a revertir todo Alguno le pasó algo parecido ?
@vignaflor

Voy a revertir todo Alguno le pasó algo parecido ?

Little Things - Adrián Berenguer

"Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir", expresó positiva. "Ahora tengo que invertir tiempo, energía y plata en estudios para curármelo", agregó.

Pese a que no dio mayores detalles sobre su diagnóstico, los quistes suelen ser benignos, por lo que debe realizar las consultas médicas pertinentes para quedarse tranquila y descartar complicaciones.

Por otro lado, Vigna enumeró otras cuestiones por las que no la envidiarían y se refirió a las relaciones amorosas: "Siempre, no importa cuál haya sido la relación, yo fui la del proceso. Cuando estoy enamorada me empieza a agarrar una especie de fascinación. No puedo evitarlo, yo tengo que saber que es una parte de mi personalidad".

Flor Vigna
A Flor Vigna le dieron un diagnóstico que preocupó a todos sus seguidores.

A Flor Vigna le dieron un diagnóstico que preocupó a todos sus seguidores.

"Me gusta cumplirle los sueños a mi macho y volverme como una especie de hada madrina, y lo doy todo. Lo acompaño en todo ese proceso, le doy todo lo que tengo y después ya saben el final", sumó a modo de autocrítica.

El tema económico también formó parte de la lista y la artista recordó que trabaja desde los 11 años, y que en el último tiempo se endeudó por apostar todo a su proyecto musical: "Yo sé que todo lo voy a revertir. Las deudas, el quiste, el amor...".

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